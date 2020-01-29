國內武漢肺炎無社區傳染 專家建議大型活動照常

明天開工日，中央流行疫情指揮中心今天表示，國內尚無嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）社區傳染情況，暫無必要延後開工開學。傳染病防治醫療網指揮官張上淳也指出，以目前台灣疫情，大型室內外活動可照常舉行。

中央流行疫情指揮中心今天下午舉行疫情說明記者會，疾管署副署長莊人祥在會中表示，國內目前尚無社區傳播情況，暫時沒有延後開工開學規劃。

在記者會後，指揮中心召開專家說明會，邀請傳染病防治醫療網指揮官張上淳、台大醫院小兒科副教授李秉穎說明。

張上淳表示，昨天出現的第8例本土案例是在家庭內傳播，為第5例妻子傳染給先生，夫妻倆共同生活多天，在同一居住環境內長時間接觸，並且沒有做好居家防護，親密接觸被傳染的機率就很大。

張上淳指出，今天專家小組會議也認定，目前台灣尚未出現社區傳染的案例。他解釋，所謂的社區傳染與家庭傳染不同，社區傳染是在沒有密切接觸就發生，或是在社區內的某個環境角落就被感染，與家庭感染在同一個居住環境內、長時間接觸感染不同。

明天開工日，後續也有不少大型活動即將開跑，包括台北書展、燈會等活動，民眾擔憂群聚活動恐有感染疑慮。

張上淳表示，以目前台灣疫情狀況，不需要暫停室內、室外大型活動；後續幼兒園、托兒所、補習班等學校陸續開課，目前也不需要停課。

不過，他強調有但書，建議過去14天內從中港澳回台，任何台籍或其他國籍人士，都建議暫時不要參加任何大型活動，包括若是從湖北回台，應是在居家檢疫隔離範圍當中，若是與確診個案接觸者，也應是在居家隔離，不能外出。

（中央社）