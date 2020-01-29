收假日國道現車潮！高公局曝易塞6路段

春節收假日車潮將現！今（29）日大年初五，也是連假收假日，高公局表示，截至上午12時，國道全線交通量為38.7百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里。公局研判，下午國道有6個易壅塞路段，民眾上路前宜改駛替代道路，以免塞車不得動彈。

高公局說，上午國道除國5頭城至坪林於10時後出現北向車潮，造成車速較低外，其餘路況大致正常。研判下午國1彰化、台中、新竹路段；國3南投、桃園路段；國5北向宜蘭-坪林將會出現壅塞情形。高公局建議用路人透過本局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用本局1968網站及App查詢最新國道路況。同時多利用台61替代國1、國3、台9替代國5、台63替代國6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局呼籲用路人，開車時務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，提醒用路人可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理，方便又迅速。

（中時電子報 徐秀娥）

春節初五收假日 預估國道部分路段下午壅塞

今天春節初五，高公局表示，國道除國5頭城至坪林於上午10時後出現北向車潮。研判下午國1彰化、台中、新竹路段；國3南投、桃園路段；國5北向宜蘭－坪林將出現壅塞情形。

今天是春節初五，為連續假期最後一天，交通部高速公路局指出，今天上午國道除國5頭城至坪林於10時後出現北向車潮，造成車速較低外，其餘路況大致正常。研判下午國1彰化、台中、新竹路段；國3南投、桃園路段；國5北向宜蘭－坪林將會出現壅塞情形。

高公局建議用路人透過高公局旅行時間系統，查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。

另外，可多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

（中央社）