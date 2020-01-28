台灣本土確診病例 居家隔離者明起電子監控

中央疫情流行指揮中心28日晚上8點再度舉辦記者會，公布我國確診第八例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，為中部50多歲男性，為先前確診第五例境外移入個案之同住家人，於1月26日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗於今(28)日確診，研判為家戶感染。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行接觸者追蹤等防治工作。為使居家隔離及居家檢疫更為落實，未來將利用智慧科技協助執行防疫工作。

指揮中心指揮官陳時中表示，有接觸者都在嚴密接觸中，有情況立刻隔離檢疫，確診個案，是台灣國內第一個密集追蹤者得到感染，是本土病例，屬於家庭群聚感染。

陳時中表示，兩天發現相關監測者到處趴趴造，需要把監控升級，今天決定明天開始，增強電子監控能力，所有監控者，都會有相關配備，去監督他到底有沒有走出來，走的範圍多大，若發現違反規定，就會提交強制隔離另外安置，會有相關處分。

電子監控也可以看見有沒有定期的被訪視，會有相關視訊，監控效率升級，避免不該外出的外出，避免要再適度範圍中跑得太遠，到處跑。和警政處連線，會把電子監控升級。

陳時中表示，電字監控規畫，都會發給一支手機，每天需要回報的時候，運用這隻手機回報，也會用手機訪視，也會將手機定位。限制住家隔離和認為需要者追蹤訪視者，定位需要居家隔離者。

居家隔離者的定義與範圍，陳時中解釋，確定病例接觸者，需要居家隔離十四天，健康關懷沒有症狀，只有湖北旅遊使者需要居家檢疫十四天，程度松的，自主健康管理，是定時訪視回報，前兩類需要電子監視。

一旦人離開家裡，有異常就會轉到警察勤務中心，執行到宅查看，找不到人就會開始協尋。

陳時中表示，目前約有2千多人需要使用電子監控系統，今晚已經在測試，明天盡快上線。手機放在家中，人跑出去，怎麼辦？如果不移動，相關監控有兩條線可以搭配。

傳染病防治法是否有相關規範？指揮中心表示，第四十五條和第五十五條規定，對於可能接觸者可能散播疑慮的時候可以採取必要措施，對實施檢疫進行的必要措施，已經有授權。（中時）