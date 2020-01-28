寒流發威高雄以北恐剩8度 29日轉為乾冷

氣象局今（28）日表示，受寒流南下影響，全台越晚會越冷，尤其高雄以北、宜蘭地區最低只剩8度，今晚過後水氣將逐漸趨緩，明天將轉為乾冷天氣，中南部日夜溫差大，籲民眾加緊保暖。

中央氣象局預報員陳伊秀今天晚間接受記者電訪時表示，受到寒流南下影響，全台今天感受上都是偏濕冷的天氣，今天起受到寒流南下影響，越晚會越冷，尤其高雄以北、宜蘭地區可能只剩8至11度，中部以北空曠地區最低只有6至7度。

陳伊秀說，這波水氣過了今晚就會逐漸趨緩，明天苗栗以南轉為多雲到晴，除了山區會有零星降雨外，其餘不太會下雨。

特別要注意的是，今晚到明天上午10時前，新竹以北、北海岸、宜蘭有零星飄雨，接近中午11時至12時才會轉為乾冷；花東地區未來幾天受到寒流影響，雖會有局部短暫降雨，但也只有沿海地區機率較高，降雨機率約40至60%。

陳伊秀強調，這波寒流最冷的時間點預計會落在29日入夜至30日清晨，直到2月1日就會開始回溫，2月2日至2月3日寒流威力減弱，高溫雖有機會回到20度，但感受上也不是這麼溫暖，呼籲民眾注意保暖。

「這波寒流真的很冷。」陳伊秀強調，明天即便過了中午時段，基隆市、新北市、桃園市這三個縣市局部地區整天的溫度也不會高於12度，整天都相當冷；中南部地區白天雖有機會出現20幾度溫暖天氣，但一入夜可能就掉到8度，溫差相當大，老人家、有心血管疾病者務必加緊保暖。（中央社）