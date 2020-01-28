29日北返車潮湧國道 避開七個路段

明（29）日是初五收假日，高公局預估國道將湧現北返車潮，壅塞路段包括包括國1北向新竹－湖口、南屯－后里、西螺－埔鹽系統、國3北向關西－大溪、草屯－霧峰、竹山－中興、國5北向宜蘭至坪林。

交通部高速公路局今天晚間發布新聞稿指出，今天是大年初四，也是春節連續假期第六天，由於今天下午接連發生多起事故影響國道車流，包括中午12時15分國3北向175公里發生兩小客車追撞事故回堵3公里；下午5時50分國3北向255公里發生兩小客車追撞事故回堵3公里，影響整體車流甚鉅。

高公局表示，明天是初五收假日，預估國道交通量為115百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達68百萬車公里，是平日的1.6倍。

預估明天將有七大壅塞路段，包括國1北向新竹－湖口、南屯－后里、西螺－埔鹽系統、國3北向關西－大溪、草屯－霧峰、竹山－中興、國5北向宜蘭至坪林等路段，建議北返用路人儘量於上午時段出發，或利用台61線免費的快速公路，節省寶貴時間。

此外，高公局也祭出相關疏導措施，例如下午2時至晚間9時國5北向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再八折收費、深夜0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局也規畫四條長途及七條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，若會行經易壅塞地區的民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（中央社）