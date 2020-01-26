又有人自武漢返台後到處趴趴走 這次在台中

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心才公布，自湖北返台一定要居家隔離14天，否則將遭強制隔離。現在卻有網友發現，一名台中市李姓男子PO文，慶祝小兒子從武漢歷劫歸來，不僅沒戴口罩跟家人們吃飯，還跑到台中的公園閒晃，毫無危機意識，讓網友們嚇壞「拜託台中不要淪陷……」。

這名李姓男子PO文慶祝，「小兒子從武漢歷劫歸來！全家團圓，陪吃豬腳麵線壓壓驚」，並說他小兒子於除夕中午（1/24），從武漢幾經波折，坐車到江西省南昌市搭機返回桃園機場。從疫區歷劫歸來，全家都很開心，除夕一起吃飯、傍晚一起去台中中央公園運動、初一（1/25）又跟朋友聚餐，都沒戴口罩，完全忘記「2019新型冠狀病毒的潛伏期有14天」，置台中市民於危險之中。有網友轉PO到「爆廢公社」後，也立即通報防疫專線1922。

對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，有掌握一名中部的個案，該名個案確實自武漢返台，現收治於中部某個醫院，疾管署已請警方協助處理。

莊人祥說，這名中部個案是自行就醫，詳細後續還有待了解。他表示，依照今上午公布的規定，自湖北返台民眾一律要居家隔離14天，將通知該個案遵守規定。

2類人員居家隔離 違者一律重懲並強制隔離

(中時電子報 莊楚雯)

喜PO兒子返台遊玩照 武漢男家人拒訪視

武漢肺炎疫情緊繃，台中市西屯區李姓男子竟還在臉書PO出「小兒子從武漢歷劫歸來」的全家團圓照，且內容顯示該名從疫區返回的男子不但未自主隔離，甚至趴趴走、到處旅遊。台中市政府指出，26日上午組成跨局室小組關懷，但男子家人一開始拒絕接受訪視。

台中市衛生局表示，經了解，這位從武漢返台的民眾目前沒有出現發燒、呼吸道等症狀，西屯區公所已經派員每天對他健康關懷，而根據疾管局決議，從武漢返台的民眾若沒有症狀者、就由民政體系啟動健康關懷14天，若有症狀者才統一由衛生單位處理。

台中市政府新聞局長黃國瑋表示，市府獲悉李姓男子情況後，立即組成跨局室小組，原本26日上午要居家訪視，但李男家人拒絕，中央在中午提高防疫層次，目前除持續追蹤李男行蹤與情況，也將了解若拒絕訪視者是否可開罰。

對於武漢肺炎疫情在台灣出現，立法院副院長蔡其昌認為，肺炎疫情的防疫比防治非洲豬瘟還要困難，政府曾有防治SARS的經驗，這次透過全面努力、更進步的防疫工具，一定要想辦法克服難關。

蔡其昌強調，從媒體報導中發現，中國的疫情應該比他們公布的要嚴重，包括美國等其他國家也在進行使館關閉的動作，顯示疫情發展不太樂觀，而兩岸不只是旅遊、還有婚姻及通商等關係，往來相當密切，大家都應該要有防禦的觀念。

(中時 林欣儀)