蘇花公路南下車潮 預估這時候湧現！

春節假期展開，蘇花改面臨通車後的第一個春節車潮，新城警分局和平派出所副所長王淳表示，預計今天晚間將出現南下車潮，建議返鄉民眾遇塞車可改走舊蘇花避開壅塞路段。

蘇花改路段今天白天已出現南下明顯增多，負責蘇花路廊交通管制的王淳表示，預估今天晚間車輛出現返鄉車潮；連假期間今天起至除夕，預估南下返鄉車輛居多，雙向出遊車潮預計從初二延續到初五。

王淳建議用路人，如行經蘇花改遇到塞車，可改走舊蘇花公路避開，避免車輛回堵在隧道內。

另外，台9丁線舊蘇花公路（蘇澳至崇德路段），春節連續假期時段性禁止21公噸以上大貨車、砂石車通行，雙向禁行時段為23日至26日上午5時至下午5時、27日上午7時至下午5時；北向禁行時段為28日中午12時至下午6時、29日中午12時至下午4時。

位在蘇花改路線的台泥DAKA生態園區，也準備迎來開幕後的第一次假期，台泥和平廠長魏家珮說，平日入園車次約1000輛、假日1700輛，春節預估會比假日成長3倍，將有5000車次入園。

園區有一處由當地村民組成的市集攤販，攤商們說，春節園區不打烊，為迎接通勤車潮，在方便攜帶、食用的熟食、手工蛋糕、便當類，準備比平常多2、3倍的量，要搶攻春節市場。（中央社）

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