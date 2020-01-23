閣員們用心 歡喜過好年

國發會主委陳美伶

推薦 體驗月津港燈節之美

今年農曆春節有七天連假，以藝術性享譽全台的台南鹽水區月津港燈節1月18日登場，今年主題為「海市蜃樓」，國發會主委陳美伶過年期間將偕同家人前往，也大力為台南市府行銷推薦，揪大家過年來一趟月津港燈節文化藝術的饗宴。

「一府、二鹿、三艋舺、四月津」是鹽水小鎮風華的寫照，陳美伶說，鹽水區是非常有文化底蘊的小鎮，大家熟知的鹽水蜂炮，已是國際聞名的觀光民俗活動。而月津港的水流，結合周遭風景、生態十分美麗，這個底蘊讓月津港展現不同文化與藝術的氣質風貌。

為打造有別傳統燈會模式，2012年時任台南市長賴清德首度用文化、藝術及設計，形塑優質的春節活動，打造台南鹽水區的月津港燈節，將藝術作品放在水面上，隨著兩邊柳樹、步道及建築倒影映射在水裡，燈光和水面的漣漪連成一氣。

曾任台南市府祕書長五年半的陳美伶回憶說，每年邀國際創作家設計，近年來月津港燈節已打造出獨特名氣，每年為小鎮帶來數十萬參觀人潮，累計已有430萬觀光人次。

陳美伶表示，今年活動再升級，由國內外藝術家、大專校院多項作品，布設於水域及街，更首次結合擴增實境（AR），讓靜態作品透過不同方式與民眾互動。

台南市是文化古都，除月津港水面燈飾外，還把整個鹽水老街的街區、巷弄，妝點得十分古色古香，規劃特色不是以熱鬧喧嘩，人擠人沒有品質的參觀路徑，而是幽然小徑，隨處都有驚喜。離開市府後，陳美伶不但將月津港燈節製成賀年卡片，每年還會再回台南參與這場盛宴。

（呂雪彗）

內政部長徐國勇

學東南亞年菜 盼新住民生活更溫暖

平常對做菜很有一套的內政部長徐國勇，今年春節特別與新住民一起做緬甸涼麵、緬甸茶葉沙拉等二道東南亞年菜，也向新住民學習東南亞各國語言的新年賀詞，希望讓更多新住民在台灣感受到家的味道。

徐國勇從小就跟著父母在菜市場賣滷肉飯，過去幾年春節前，都會特製滷肉飯與大家分享，這次則是跟著新住民學習緬甸菜。

內政部邀請緬甸空姐張麗英，來教徐國勇做緬甸涼麵、緬甸茶葉沙拉。張麗英畢業於緬甸仰光經濟學院，曾經在緬甸曼德勒航空公司當空姐，在飛機上遇到去緬甸做生意的老公，最後嫁來台灣並擁抱新生活。

一拿起菜刀，徐國勇就展現從小練習的刀工，快速切起高麗菜，切得又快又細，張麗英也笑稱，刀功比不上部長。

張麗英指出，緬甸料理的特色就是融合泰式酸辣、中式油鮮及印度式咖哩，大多數料理都離不開這三原則。

緬甸茶葉沙拉是開胃菜，先把茶葉醃製半個月，要吃的時候加上蕃茄、蝦米、綜合豆、白芝麻、辣椒、大蒜等調味料就可以，是非常開胃的小菜。

緬甸涼麵則是把油麵、米苔目等，混入大量高麗菜絲、小黃瓜絲，再加上特有咖哩口味醬料即可。現場徐國勇食指大動，直接戴著手套，用手抓著涼麵就大口吞下，頻頻稱讚緬甸涼麵具有獨特風味。

徐國勇表示，很多新住民過年期間，無法回到自己的娘家過年，因為娘家遠在幾千公里外，他知道這種鄉愁，所以特別要跟新住民們聊聊家鄉味，親自做上新住民傳統料理，讓新住民感受到台灣家的溫暖。

（彭媁琳）

經濟部次長王美花

今年年菜很特別 為顧主委健康打造

2020年農曆新年到來，經濟部次長王美花透露，她家今年年菜會很「特別」，因為先生金管會主委顧立雄長期忙於工作，吃飯都沒特別注意，因此在過年連假期間，要幫他好好養生。

王美花說，以往過年都是跟顧立雄規劃出國或是找好旅遊地點，不過今年討論過後，可能會因選後而有些變化，覺得暫時不方便出外旅遊，轉而隨興決定，年節再決定如何跟親朋好友小聚。

由於顧立雄家是上海人，「要團聚不一定要過年那幾天」，王美花笑說，像今年就會提前一周與家人相聚，也很感謝顧立雄姐姐願意體諒包容，終於能讓大家聚在一起圍爐。王美花透露，上海菜需要花時間精燉，在顧家廚房都是顧姐姐掌廚，她只是二廚，協助顧姐姐端出一盤盤美味菜餚。

至於今年顧家年菜會有那些菜色，王美花說「今年會很不一樣」，她笑著說，因為顧立雄近幾年來投入公職，都在辦公室吃便當，會議中也會吃些小點心，造成身材「嚴重職災」，讓她十分擔心顧立雄的身材。

王美花說，她身為女性就會十分注重外在變化，有時顧立雄一忙起來會亂吃，因此今年過年可能就會找營養師來制定合適菜單並加上運動，利用過年連假期間，找回顧主委過往的健康。

（馮建棨）

行政院副院長陳其邁

回高雄騎鐵馬 享受舒緩慢悠閒生活

忙碌一整年，行政院副院長陳其邁春節假期只想回到家鄉高雄，多陪陪家人、好好休息，「休息是為了走更長遠的路」，充電之後，就可以重新再出發。此外，酷愛騎腳踏車的他也要利用難得的連假，好好騎騎腳踏車，重溫「慢騎」享受舒緩慢的生活。

每到周末，陳其邁總會回到家鄉高雄，但仍有不少公務行程，不是代表行政院長蘇貞昌出席，就是以副院長身分出席，能陪伴家人的時間其實並不多。因此，春節假期陳其邁最想做的一件事就是陪伴家人。

除夕夜他會帶著全家人到父母家裡吃年夜飯，陪陪父母親，享受天倫之樂，接下來幾天留在家裡，多陪陪太太、兒女，馬不停蹄忙了一整年的他，也可以趁著年假好好休息。

陳其邁表示，春節期間觀光景點到處是人潮、車潮，走到哪裡都是塞車，還不如留在家裡好好休息、「充電」，年假過後回到工作崗位，就可以重新再出發。

當然曾經瘋鐵馬的他，久未騎腳踏車，這回也要抽空騎腳踏車，他最愛的運動一是騎腳踏車，一是潛水，領有三張國際潛水證照的他，這次休假無緣潛水，就一定要騎鐵馬了。

（蘇秀慧）

政務委員龔明鑫

帶五名子女 雲嘉南觀光拚經濟

行政院政務委員龔明鑫今年除夕夜將帶著全家人回內湖媽媽家吃年夜飯，初一下午再帶著全家人南下出發前往嘉義岳父家，接下來則會在雲嘉南附近觀光景點旅遊。對於龔明鑫來說，過年就是好好享受與家人團聚、偷得浮生半日閒的快樂時光。

今年春節年假是從小年夜就開始放假，因此，龔明鑫小年夜會陪著太太一起採買年菜、辦年貨，接著還要打掃家裡，除舊布新。除夕夜，龔明鑫會帶著全家人到住在附近的媽媽家共進團圓飯，努力「增產報國」的龔明鑫有五個小孩，四男一女，老大已上大學了，最小的兒子就讀國小六年級，除夕夜圍爐，享受天倫之樂，龔明鑫的媽媽最開心。

嘉義女婿的他，初一下午會帶著一家人出發前往嘉義岳父家，由於岳父有五個女兒，初二請女婿就很熱鬧，大大小小，總是一、二十人聚在一起，難得共話家常，好不熱鬧。入閣以後，公務繁忙，龔明鑫趁著春節年假，帶著全家人到雲嘉南觀光景點旅遊，放鬆心情，也和全家人享受難得的假期。

由於年初六就要上班了，因此，年初五龔明鑫就北返，接著要挽袖展開小英總統第二任期的財經政策具體執行規劃。

（蘇秀慧）

財政部長蘇建榮

重團圓 帶家人回高雄拜年

過年部會首長除緊盯各機關服務不打烊外，多有私人行程規劃。財政部長蘇建榮表示，過年重點是團圓，所以每年春節都會帶妻女回高雄，向親戚拜年、聯絡感情。

蘇建榮生長在高雄田寮，家中共有11個小孩，可說是傳統大家庭。天蠍座的他，重視家庭情誼，從小學起就跟哥哥一起打零工，幫忙附近鄰居放牛、放羊。幾十年過去了，大家族的感情仍然相當不錯，他也希望自己的孩子能多認識親戚，增進家族情誼。

除了家族相聚，蘇建榮過年也會帶家人在高雄與鄰近縣市踏青，帶二位寶貝女兒親近大自然。

蘇建榮愛女心切，由於有次女兒補習下課太累，坐車坐過頭，打電話向爸爸求救，後來蘇建榮如果沒有應酬，一定到補習班或學校接送二個女兒，即使有應酬也仍會排除萬難。

身為部長的他，在過年期間是無法鬆懈的，即使返鄉省親也是24小時隨時待命、以因應任何突發事件，且初四就會提前回到工作崗位上、提前備戰。

（林昱均）

勞動部長許銘春

伴手禮挑「圓夢」 幫庇護工場按讚

過年就會想到年節伴手禮，勞動部長許銘春今年特別推薦「圓夢庇護工場」，也就是社團法人雲林縣復健青年協進會的年節禮盒，卡其色紙盒裡，有著牛軋糖夾心的蘇打餅、配上咖啡方塊酥，濾掛式曼特寧咖啡包外，還貼心附上矽藻土杯墊，許銘春笑說，送這樣一組，剛好就是一頓下午茶。

另外，許銘春去年在拜訪工會時，也順道拜訪位在宜蘭安永心食館。她說，這是位在宜蘭縣蘇澳鎮的一個觀光工廠，是半導體材料設備通路龍頭崇越科技打造的綠建築觀光工廠，為了善盡企業社會責任，安永心食館在2019年開始參與企業認養故鄉的「地方創生」計畫，與在地團隊合作，致力於發展有機、無添加的各種食品，像是今年春節禮盒就是堅果、台灣豬肉鬆、以及結合宜蘭當地的蜜餞、金棗等甜品，非常適合過年的時候可拿來送禮。

（邱琮皓）