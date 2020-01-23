旺好運請接招！金鼠新春旺財11招

◎火爐

除夕圍爐時，桌子下方可放置火爐，用8枚銅板環繞，象徵發發發、財運興旺

◎壓歲錢

千萬別馬上花掉，放在枕頭下，直到初五後，存進銀行不要領，是一種錢母的概念

◎大年初一走春

今年走春吉時：09：00-01：11或13：00到15：00

必須是大年初一第一次出門，在住家或飯店的西方找間「陽廟」〈供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神〉，不可以到「陰廟」〈百姓公、萬善爺等〉，祈求鴻圖大展，財運滾滾

◎流水盆

擺放流水盆是「催財轉水」的概念，今年適合的方位在房子西北方(聚財位)，搭配財神爺、聚寶盆、水晶等，可以讓新的一年財運滾滾來

◎開運飾品或服飾

金鼠年適合穿戴的開運顏色飾品或衣服顏色是白、金、銀、藍、黑色

◎開運黑豆兩包

黑為今年開運色，可用紅包袋裝兩包黑豆一包4顆，一包9顆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡有助開運

◎財神符

新求來的財神符，放在錢包或包包，經常攜帶，可轉運又招財

◎招財樹

在進門大門旁左右兩邊皆可，擺放橘子或招財樹

◎放橘子

記得橘子要加紅紙環繞，放大門入口處或客廳桌上，取大吉大利

◎準備吉祥數硬幣

大門口腳踏墊下，放268元吉祥數字硬幣，可招財

◎開工紅包

老闆賞的開工紅包放在身上或辦公桌抽屜元宵節後存銀行當錢母，也可為你生財

>>文章來源：旺好運頻道提供

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