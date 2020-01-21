離職後無法回鍋？過來人揭潛規則真相

不少人領完年終之後都會搭著年後離職潮轉換跑道或跳槽到別的公司，但是離職之後會很難甚至無法回鍋嗎？日前就有網友在PTT表示最近要去前東家面試，擔心自己沒有什麼機會，沒想到有不少過來人紛紛跳出來揭發超爽真相。

日前一名網友在PTT八卦板以標題「離職就無法回鍋是真的嗎？」發文，並表示聽說有些公司有不錄用離職員工的潛規則，尤其是待遇不錯的科技廠，他最近剛好要去前東家面試，突然想到之前離職的時候老闆曾經告誡過他，讓他十分擔心自己沒什麼機會了，忍不住直呼「我這樣是不是要收感謝函了？」

文章曝光之後引起不少人熱議，紛紛留言回應「根本就是老闆說了算」、「有些企業真的是離職永不錄用，最好先探聽好」、「看離職前有沒有撕破臉啊」、「你如果是賈伯斯你要回鍋就可以回鍋」、「好的公司多半會讓人回來」、「看公司，有些可以，有些不行」、「沒有不能回鍋，是不給你回鍋」、「嘴巴講永不錄用真的缺人還是請人資來跟你拜託」。

但也有過來人分享自己的經驗「你跳槽不忠 可是做一樣的事情跳進來的薪水就硬是比原來就待很久的高一大截」、「假的，工作能力好回鍋薪水跳更高」、「被前老闆找回去，薪水比以前高」、「我離職 5 年，公司主管又找我回去，薪水還漲蠻多的」。

文章來源：PTT 八卦板

(中時電子報話題 陳怡安)