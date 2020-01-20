絕地戰警橫掃北美 榮登票房冠軍

「絕地戰警」找上門，讓環球的「杜立德」和「1917」嘗到票房失利滋味。索尼「絕地戰警FOR LIFE」打破預期，在金恩博士紀念日長週末擊敗勁敵，登上北美票房冠軍。

「絕地戰警FOR LIFE」（Bad Boys for Life）在傳統週末期間有5,900萬美元進帳，截至明天金恩博士紀念日應會超越6,800萬美元門檻。

威爾史密斯（Will Smith）和馬丁勞倫斯（Martin Lawrence）繼1995年原版「絕地戰警」（Bad Boys）、2003年的「絕地戰警2」（Bad Boys II），第3度攜手大銀幕打擊犯罪，原先預估首映進帳會在3,800萬美元至4,500萬美元區間。但在觀眾影評好口碑下，票房表現亮眼，也證明索尼事隔17年再讓這檔系列片復活是正確決定。

「絕地戰警FOR LIFE」如今是史上一月份開片票房次高的電影，僅次於「美國狙擊手」（American Sniper）的1億700萬美元，同時也改寫索尼限制級片首映票房紀錄。

同樣新上檔的「杜立德」（Dolittle）則以3天週末約2,250萬美元（4天長週末預估3,000萬美元）的成績當亞軍。以漫威「鋼鐵人」廣受國際影迷歡迎的小勞勃道尼（Robert Downey Jr）擔綱演出，外加艾瑪湯普遜（Emma Thompson）、雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）等A咖明星「獻聲」演出，可能都替「杜立德」加了不少分。

排名第3的是影評讚不絕口的「1917」（1917）。環球出品的這部第一次世界大戰劇情片讓出上週冠軍寶座，本週末入袋2,210萬美元（4天長週末則預估有2,700萬美元）。

索尼的「野蠻遊戲：全面晉級」（Jumanji: The Next Level）自上週末下滑一個名次來到第4，收入960萬美元（4天長週末預估1,260萬美元）。

排名第5的是迪士尼的「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker），進帳840萬美元（4天長週末預估1,060萬美元）。全球票房來說，這部「天行者傳奇」第9章已突破10億美元大關。

第6到第10的電影依序為：「不完美的正義」（Just Mercy），600萬美元、4天750萬美元；「她們」（Little Women），590萬美元、4天740萬美元；「鋒迴路轉」（Knives Out），430萬美元、4天530萬美元；「姐妹老闆」（Like a Boss），380萬美元、4天450萬美元；「冰雪奇緣2」（Frozen II），370萬美元、4天510萬美元。