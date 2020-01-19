高雄百貨業推福袋 祭總價逾百萬大獎

農曆新年將至，高雄百貨業紛紛大推新春福袋吸客，其中漢神巨蛋、漢神百貨祭出54.9萬元汽車和8.8萬元現金等大獎，以及總市價超過百萬元的摸彩大獎，夢時代也推出「OPEN！好運福氣袋」，拚人潮也拚錢潮。

漢神巨蛋購物廣場大年初一將推出「鼠鼠好威福氣袋」活動，送出市價54.9萬元TOYOTA汽車一台、高級住宿券等多項好禮，漢神超集卡會員持卡加現金300元即可購買福氣袋，獲得漢神巨蛋300元禮券及抽獎券一張。

漢神百貨也將推出「鼠運亨通開運袋」活動，大年初一開賣，卡友只要持漢神超集卡扣10點加現金500元，即可購買好運袋，即有機會抽中現金8.8萬或市值78,000元的Begreen沐意森活律動機、住宿券、餐券等獎項。

夢時代表示，春節首日邀請OPEN！家族現身高雄夢時代，並祭出5,000份「OPEN！好運福氣袋」，夢時代也與土地公廟「中和烘爐地」合作，將錢母聚寶盆重現時代百貨前方廣場。

高雄大遠百店長毛郅國表示，將推出「70有愛‧遠東農情過好年」活動，攜手高市府農業局共同舉辦新春福袋雙重送，大年初一在一樓廣場販售，福袋讓民眾現享10％回饋，第二重可再享開運金喜三多利大抽獎摸彩券乙張，幸運得主可獨得遠百紅利券5萬元。