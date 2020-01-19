環狀線試乘首日 民眾反映這些問題

今天是新北捷運環狀線試乘首日，新北市政府捷運工程局統計搭乘人數約達5萬5000人次，班距也2度縮短，有3個車站電扶梯故障、已修復，後續也將延長重點車站的靠站秒數。

新北市政府捷運工程局局長李政安今天傍晚召開記者會，說明環狀線首日運行狀況，李政安表示，截至下午4時環狀線收班統計，試乘首日入站人數約5萬5000人次。

試乘期間從上午10時到下午4時，最初派出8列車、班距8分鐘；10時38分時因為人潮變多，加派1列車，班距縮短為7分5秒；下午1時45分再加派1列車至10列車，班距縮短至6分25秒。

家住萬華的邱先生體驗搭乘環狀線後表示，他從大坪林站搭到板橋站，感覺環狀線列車在行進過程比其他的捷運速度慢，其中列車行經中和站到橋和站過程中，有明顯感覺到上下起伏的頓點，車輛在停靠站時也感覺煞車聲很大。

體驗搭乘的吳先生則表示，車門關閉時的警示聲太小聲，他在新埔民生站差點被夾到，自己的朋友也有試乘，在別的站也因為沒聽清楚警示聲被門夾到，希望這部分可以加強。

媒體聯訪時詢問，有民眾反映環狀線車廂過於擁擠，甚至有人在搭乘時差點被車門夾到，也有民眾抱怨環狀線噪音太大，這些部分會怎麼處理。

李政安表示，擁擠部分是因為許多民眾為了看風景都擠到第1節車廂，這部分有勸說民眾分散搭乘，若人潮太多就會加派列車，環狀線列車數量很充足、有17列，今天只用到10列車，未來還可視人潮增加班次疏運。

至於被車門夾到的部分，李政安表示，環狀線全線各站列車的開關門時間，皆配合停靠站時間程式化設定，板橋站40秒，其餘車站30到35秒，當停靠站時間結束車門將會自動關閉。

李政安表示，車門有防夾裝置，碰到人會彈開，乘客不會受傷，呼籲市民聽到警示聲就不要再強行進入車廂內，後續會根據人潮做調整，將重點車站秒數調長至40秒，同時調整出最好的班距；尖銳噪音部分則是完全沒有，只有正常列車運行的聲音。

除此之外，今天試乘期間也發生電扶梯故障事件，李政安表示，統計共有幸福站、板橋站、新埔民生站發生電扶梯故障，已由台北市政府捷運工程局修復，明天就會恢復正常。（中央社）

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