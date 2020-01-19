「小圈圈」更引人  藝術圈與瑞銀迸出火花

第二屆台北當代藝術博覽會這個周末（1/17～1/19）在台北南港展覽館舉行，瑞銀集團（UBS瑞銀）是主要贊助商，台灣之外，香港巴塞爾藝術展、瑞士巴塞爾藝術展，都屬於同一系列，特別吸引愛好之士朝聖。然而，在實體會展擁擠參觀人潮之外，有一個絕對小眾的組合「UBS Art Collectors Circle.」也同時進行，限定參與的身份人脈、參與的人數、甚至參與者的藝術知識，絕對限定版的「小圈圈」。

諸如瑞銀的大型跨國財富管理業，行之有年藉由藝術主題，把理念傳遞給客戶。今年瑞銀就把在全球領導推動的可持續發展，於展會期間呈獻一系列文化項目，圍繞可持續性、傳承及慈善事業展開對話。瑞銀利用展場內的空間呈獻#TOGETHERBAND，為瑞銀於2019年提出的全球性項目，旨在支持聯合國提出的可持續發展目標（SDGs），並與可持續時尚品牌Bottletop、聯合國基金會、世界自然基金會（WWF）以及Project Everyone攜手合作。此外，瑞銀典藏廳內同時呈獻21件瑞銀委託駐紐約台灣藝術家黃海欣為年度慈善計劃創作的作品，黃海欣的畫作亦為瑞銀藝術藏品收藏。

同一時間，由瑞銀亞太區超高淨值客戶（UHNW）策略部門主管暨執行董事殷浩博（Jan Boes）帶領的小型聚會也在進行，參與人數不到30個，由邀請來的科技專家講解數位藝術博物館的發展近況。參與人士來自瑞銀自有技術2年前開發的「UBS Art Collectors Circle.」數位平台，能加入的成員來自世界各地，總數400位，三分之一落地在亞太地區，台灣約占10％，各成員間有兩個交集：瑞銀私人銀行客戶，愛好藝術。

殷浩博強調，「我們是刻意保持『小量』」，這個數位平台是瑞銀客戶的藝術社群平台，客戶之間在平台上可以發表意見，可以提供資訊，可以要求視訊，可以展示藝術品，因此彼此都要愛好藝術，才可能留的下來，也才可能發掘平台的價值。

此外，殷浩博說，這平台上不作商業交易，不會有業務推廣，就是一個很自然生成的藝術愛好生態系，作為版主的他，會在瑞銀主要亞洲市場規劃實體交流活動，像這次台北當代藝術博覽會、日本東京、香港和新加坡都有，小圈圈的成員只要看到喜歡的活動，都會自己飛去當地參加，雖然瑞銀當地同事也會協助，但他卻因此成了空中飛人，就因為亞洲富人們真的很愛藝術。

由於藝術本身就相當廣泛，小圈圈成員也有各自偏好，殷浩博經常要接招，像近來有一位中國古董收藏家的成員，一直在平台上提問，殷浩博加緊回家作功課，才能和客戶對話。所幸殷浩博十分有實力，可以兵來將擋，而精通多國語言的他，也成了客戶最好的聽眾。

擁有比利時、美國兩個管理碩士學位的殷浩博，一直在服務高淨值客群，2011年駐點於蘇黎世的超高淨值客戶部門（UHNW）客戶開發團隊，並與團隊一同支援客戶顧問，確保瑞銀最大且經驗豐富的客戶能夠在包含事業、投資、熱情和傳承等財富管理的各領域中，獲得瑞銀的產品與服務。2016年1月起派駐新加坡亞太區超高淨值客戶部門的客戶策略辦公室（CSO），服務客群更集中在家族辦公室、慈善家、藝術品收藏家，及客戶的下一代創造內容和互動機會。

基於瑞銀集團長期積極支持當代藝術及藝術家，由瑞銀企業收藏的藝術品超過3萬件、來自70個國家，是世界最具規模且舉足輕重的企業收藏之一，透過與巴塞爾藝術展的全球主要合作夥伴關係及共同發表的《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》促進關於藝術市場的國際對話，瑞銀亦與眾多藝術機構合作，具有召集並連繫頂尖藝壇份子的話語權，這些長年累積的資源，讓「UBS Art Collectors Circle.」的小圈圈，小的發亮，堪稱含金量最高的數位平台。