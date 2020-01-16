春節疏運 高鐵增386班次台鐵加開279列次

因應春節連續假期民眾返鄉與旅遊需求，交通部今天表示，交通疏運的部分，高鐵共加開386班次，台鐵加開各級列車279列次及加掛977輛次；遠航停航後，也已協調其他航空公司支援離島空運。

春節連續假期從23日至29日。行政院長蘇貞昌今天在行政院院會聽取交通部、農委會、衛福部、內政部對於109年春節期間相關服務措施的報告。

春節交通疏運的部分，交通部指出，高鐵運能較平日提升27.2％，其中南下加開201班次、北上加開185班次，共增開386班次，總計開行1805班次，預估單日最高運量可達到32.2萬人次。

台鐵的部分，交通部表示，台鐵全線運能較平日提升9.6％，總計全線加開各級列車279列次及加掛車廂977輛次。國道客運部分，西部規劃每日平均開行9800班次，東部每日平均開行1700班次。

空運部分，外界關注遠東航空去年底宣布停航後對春節空運的影響，交通部次長王國材在行政院院會會後記者會回應表示，遠航原有6條國內航線，包括松山、台中、高雄到澎湖、金門、馬祖等離島地區，占30％的運能。

他指出，經協調立榮、華信等航空公司支援，空運運能的部分，今年春節期間到金門、澎湖的班機座位有24.8萬個，比去年的21.7萬座位還多。

海運部分，交通部指出，預計提供台灣本島與離島間10條航線及金馬小三通4條航線，總計開航1393航次，預估可疏運33萬6479人次，滿足旅客需求。

此外，農委會指出，今年農曆年前整體蔬菜、水果、花卉、豬雞、水產品的供應，以目前生產狀況預測，節前供應量充裕，價格可望維持平穩。

有關非洲豬瘟的防範，農委會表示，相關防疫措施春節不打烊，除了邊境檢疫作為，國內防疫的部分，春節期間也會持續廚餘養豬場的查核。

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