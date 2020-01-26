2020財運這四生肖最旺 財源滾滾來

易經財經專家陶文指出，2020年最旺的四個生肖分別為牛、龍、羊、狗，財運最旺。生肖「牛」的在庚子鼠年的財利運勢是旺盛的、「龍」、「狗」則進入生財有道之年、「羊」迎接的則是「偏財運勢」超旺的鼠年。

陶文指出，「牛」族歲合星合住太歲星，同時也合住了財祿吉星，加上偏財源吉星也釋放活潑的生財能量，今年特別旺。整體來說，財富以秋冬為盛，不過夏天就該承接與布局。傳產、通路與消費性電子類股是財利標的。

「龍」族今年的財利運勢頗佳，因為「財源吉星」與「財祿吉星」同步運作，因此這將會是個生財有道之年。「三三三理財法」或「抽屜理財法」都可派上用場，那就是把資金分別放在不同需求的抽屜中，投資理財、應急現金、家庭生活、教育娛樂等。

對「羊」族來說，這是個有利可圖的一年，只因為「偏財源吉星」和「偏財祿吉星」同步旺盛。對於企業羊族們而言，這一年最值得執行的旺財策略就是創新和多元投資，在生活思維上的天馬行空，有機會引領市場風潮。整體而言，財運將會以秋冬為旺，春天就需要開始布局，夏天檢視並調整策略。消費型高科技概念股是理想標的。

「狗」族則是生財有道的流年，財利運勢自然是亨通的，狗狗們只要有想法，並且有做法，就有機會營造預期中的財富。對於有意購買屋宅的狗狗們而言，這是個值得進場的流年，吉屋好宅可望覓得，並且財富也將獲得積累。

至於肖鼠者今年應謹慎理財，投資求財宜長不宜短，宜緩不宜躁。屬虎的人宜將目標聚集在保守型標的上，例如儲蓄型類股。肖兔者今年財利運勢能量不理想，整體而言，財利運勢將會以秋冬為佳，春天可望借力使力，夏天容易犯錯而損失。

對「蛇」來說，太歲星只提供了「正財星」的磁場，今年不動產是理想標的，通路與通信概念股值得長線投資，短線財利在避險概念股上頭。屬馬的今年投資求財則以短線區間為佳，國際財金動向是重要依據，通訊概念股值得長線擁有，購買屋宅有機會提高資產部位。

肖猴者今年有許多創造財源的機會，企業家容易興起事業多元延伸的念頭；對於業務行銷，則要多努力一點，並且以突破傳統的方式行銷。至於屬雞者今年宜謹慎理財，最理想的策略將會是「333法則」。就庚子太歲五行氣數的角度來說，肖豬者今年需要的不是強迫儲蓄，而是選對標的或投資自我學習的機會。