近20年台灣哪建設最優？網：少它很落後

建設不僅為人民帶來便利，也能跟著帶動經濟。日前一名有網友在ptt提到，台灣在近20年來，有許多重大的建設，讓民眾生活、交通更加便利，但其中哪一項是最好的建設，讓他好奇的po網詢問，在網路上引發討論。

網友po文提到，台灣近20年來，興建了二高、台北101、高鐵、雪隧、五楊，以及近日即將通車的蘇花改、南迴改建設，對台灣交通造成重要影響，其中他認為，高鐵為最重要的建設，也好奇其它網友的看法，詢問「近20年來最好的建設是什麼？」。

網友紛紛表示「南迴」、「科學園區」、「汐止人推員山子，從此沒淹過」、「國道4號」、「你列的沒一個比台北捷運重要，結果沒列，再來依序是高鐵、二高、五楊及蘇花改，101可有可無的東西」、「旅遊補助啊！還送夜市劵」、「非民生就是太平島機場啊」。

其中最多人推的就是「高鐵」，「以我開車來說，二高跟五楊還有高鐵影響最大」、「推高鐵、捷運、雪隧、員山子分洪」、「高鐵啦！西部生活圈真的很方便，高鐵缺點就後來設的這幾個蚊子站」、「絕對是高鐵，以前南北跑一趟真的就快一天，一建好，國內線班機就越來越沒人搭了」、「高鐵、捷運，少了這兩個台灣真有夠落後」。

( 話題 鄭玉如)