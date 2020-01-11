全球最好用護照排名出爐 日本榜首台灣第32

全球居留權和公民身分顧問公司「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）7日公布2020年全球護照指數，日本的護照好用度位居全球第一，台灣排名第32。

恒理公司參照國際航空運輸協會（IATA）數據製作出恒理護照指數（Henley Passport Index），以免簽國家數衡量護照「好用度」。

日本以191個免簽國家單獨領先，連續第3年稱冠，新加坡以190國居次，第3名由南韓與德國以189個免簽國並列。亞洲國家護照搶下前三。

第4名由義大利與芬蘭以188國並列。西班牙、盧森堡、丹麥以187國並列第5。瑞典、法國以186國並列第6。瑞士、葡萄牙、瑞典、愛爾蘭、奧地利的185國並列第7。

美國與英國的排名均下降，但仍擠進前10，以184個免簽國和比利時、希臘、挪威並列第8。英、美從2015年共同登上榜首後，名次一路下滑。

台灣以146個免簽國躋身第32名，較上季下滑一名。與模里西斯共和國（Mauritius）以及友邦聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）並列。

中國和印尼、肯亞並列第72名，免簽國有71國。

中東國家因為貿易與觀光獲益，阿拉伯聯合大公國在過去10年從第47名一路晉升至第18，目前免簽國有171國。阿富汗則是在光譜的另一端，以26個免簽國墊底，排名第107。

恒理執行長凱林（Christian H. Kaelin）表示，最新排名顯現世界的快速變化。他表示：「亞洲國家占據前幾個位置，清楚展現出開放門戶政策，以及多邊互惠貿易協議的優勢。過去幾年，我們看到世界越來越呈現出全球化生活的風貌。最新排名顯示，能夠擁抱這項現實的國家正在繁盛，他們的國民享有越來越有效力的護照，從中獲益。」

最新數據顯示，民眾比起以往流動更加頻繁，第一名日本與最後一名阿富汗差距多達165個免簽國，也呈現出這項指數自2006年開始以來的最大差距。

新加坡暢銷作家肯納（Parag Khanna）表示，由於中美貿易戰沒有緩解跡象，西方投資者把目標從中國轉移至東南亞，導致一波波西方人才湧入東南亞國家協會（ASEAN）國家，刺激人口移動，也促進免簽政策發展。

他表示，泰國過去這幾年在恒理護照指數的排名上升就是例證。泰國免簽國78國，排名第65。

然而，英國與歐盟國家之間的流動性，則因為保守黨政府在去年底獲得壓倒性勝利而陷入不確定性。

牛津大學教授桑普遜（Madeleine Sumption）表示，保守黨政府承諾在移民政策要引入澳洲式計分制度，對於非歐盟民眾而言，將比現行制度更為開放。由於英國的移民政策預料將迎來重大改變，判斷脫歐對於人口流動性的影響仍言之過早。