新光樂齡宅農曆年後招租 年租金百萬元

壽險業首件銀髮出租宅終於要問市了。新光人壽開發的新板傑仕堡樂活宅，預計農曆年後開始招租，每坪租金約3千元，每月租金約10～14萬元上下，另外還有健身、飲食、娛樂、美容等包套服務，新壽表示，由於租金不低，目標客群將是來台長住的日本客、海外僑包及國內高端客群。

新壽這次開發、提供健康高齡者居住的樂齡宅共174戶，每戶30～42坪，可以獨居或夫妻雙居，除了一年上百萬元的租金外，還有半年到一年的押金，因此資產要有數千萬元才有辦法入住，但這些高資產者一般都有自有不動產，為何會想入住出租式銀髮宅？新壽表示，是鼓勵好朋友「相約」入住，群聚養老，且提供健身、美容、音樂、醫療等周邊設備，提高養老品質。

新壽位於新板油庫口的三棟大樓，一棟是出租式樂齡宅，一棟是醫療、月子中心，第三棟則是新壽首間自有品牌的商旅，新光傑仕堡商旅，將有204間客房；這也是壽險業繼國泰人壽與集團自有商旅品牌國泰商旅的和逸、慕軒合作，富邦人壽與富邦旅管的FOLIO（富邦藝旅）合作後，第三家壽險公司與自有商旅品牌結合。

新光金控董事長吳東進關注銀髮商機多年，終於推出其首件銀髮樂齡宅，強調生活機能「智能化」，且提供入住者床邊抽血、施打流感疫苗等服務。結合新光集團壽險不動產、醫療、健康管理、保全等相關資源，打造複合式園區。

吳東進6日在新光金控全國經理會議上宣布，新光樂齡宅預計年後開始招租，新光傑仕堡商旅則是規劃今年3月試營運，可作為探視父母的子女、背包客、教育訓練時的居住地點。

由於每月租金10萬、12萬及14萬元，並不算便宜，新壽表示，應會針對日本來台Long stay的客群，海外僑胞回國居住，及想要好朋友一起養老的高資產客群，大家一起住及出遊，會有不同的養老方式。

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