下周三冷氣團報到 投票日轉晴暖

本周末屬多雲到晴的天氣，適合闔家出遊走走，而西半部的日夜溫差大，要注意保暖。此外，氣象專家在粉專指出，下周三、四有冷氣團報到，氣溫急凍11度，不過週五會慢慢回溫，直至投票日天氣將轉晴暖。

氣象專家吳德榮今天在「老大洩天機」專欄指出，今(4日)晨天氣晴朗，但因「輻射冷卻效應」，清晨的氣溫偏低；桃、竹及新北的低溫在11、12度；中南部則是13、14度左右；而大台北的低溫則在12至14度左右，這波好天氣將持續至下週一、二(6、7日)，各地晴朗穩定，氣溫再升，日夜溫差仍大，而東半部偶有零星短暫降雨的機率。

根據最新模式模擬顯示，下週三(8日)會有微弱鋒面從北方掠過台灣，迎風面的雲量增多、局部降雨的機率將提高，但影響時間不長。隨後「強乾冷空氣」南下，北台灣明顯轉冷、下週三晚、週四(9日)晨最低溫可降至11、12度，台北市最低溫落在12至15度之間，符合「大陸冷氣團」（氣象局≦14度）的標準。

吳德榮說，下週五(10日) 將會慢慢回溫，直到下週六投票日(11日)，天氣晴朗穩定，氣溫回升，白天溫暖舒適，但要注意早晚仍舊偏涼，日夜溫差大。

（中時電子報 何立雯 、 陳科廷）