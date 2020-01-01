這些地方千萬別給！各國「小費文化」大公開

小費要不要給？給多少？是一門高深的學問，且各國的「小費文化」大不相同，在有些國家，給服務生小費是一種必要禮儀；但在某些國家，給小費反而是一種羞辱。出國旅遊前千萬要做足功課，避免因文化相異產生衝突，英國《每日郵報》（Daily Mail）整理各國小費文化，供您參考。

●一定要給小費的國家

1.美國

給服務生小費，在美國是再正常不過的事，因許多職業底薪不高，須靠小費維持生計。一般情況下，小費須給總體消費金額的15-25%，搭乘計程車則須再給20%的小費。

2.加拿大

加拿大小費文化與美國類似，雖沒有強制性，但它已成為一種社會常態。享受服務卻拒絕給小費的人，通常會被貼上無禮的負面標籤。

3.葡萄牙

比起其他歐洲國家，葡萄牙工資往往較低，給服務生10%的小費，是基本消費禮儀。

●不須給小費的國家

1.義大利

小費通常已列入帳單中，不須額外給服務生小費。在某些情況下給服務生小費，反會被誤會有歧視、瞧不起對方之意。

2.日本

日本狀況與義大利大致雷同，不過導遊是一例外，日本人通常會把小費塞信封裡，再雙手遞給導遊。

3.瑞士

在瑞士，服務費通常已加進餐費中，消費基本上不用額外給小費。

●自願性給小費的國家

1.澳洲

不同於美國、加拿大，澳洲不存在小費文化，不過，若客人想以小費獎勵服務生，對方也會欣然接受。澳洲給小費的狀況，較常出現在餐廳或計程車費上。

2.泰國

基本上，泰國社會也沒有小費文化，不過，在高級場所消費，給服務生小費是非常普遍的行為，而比較不注重服務的低消費場所，小費行為並不常見，服務生若收到會心存感激。

3.比利時

付小費行為，在比利時南部的法語區較為常見，其餘地區由於服務人員普遍高薪，給小費是罕見情況。

（中時電子報 李念庭）