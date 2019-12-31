101跨年煙火 Uber Eats主秀

在台灣101跨年煙火躍升全球第二大秀加持下，信義區31日自傍晚起即陸續湧進一批批包括歐美客的人潮；而今年101跨年煙火大秀，倒數前120秒由民間最大贊助商Uber Eats扛出台灣小籠包、牛肉麵與珍奶等美食層層堆疊，不僅象徵美食豐富多元，也為台灣美食王國打響名號。

而在倒數結束、煙火奔放之際，台灣味十足的珍稀動物從石虎、黑熊、帝雉、綠蠵龜、黑面琵鷺、台灣獼猴到櫻花鉤吻鮭等全登場，在2020年的第一刻跟全台灣Say Hi，獻上新年祝福。

台北101跨年煙火自2004年底起首度施放35秒、耗資300萬元，至今第15年耗資6,000萬元，不僅施放300秒且同步上映T-Pad秀，贊助商除觀光局近2,000萬最大咖，倒數前120秒的Uber Eats為第二大贊助商，此外還包括中華電信、台灣知名電腦電競品牌Acer、蔡司光學、證交所、台酒、VW福斯汽車等，共同打造這場全球最高煙火施放秀。

儘管這次跨年「非假日」，但傍晚就湧入人潮，加上信義區15棟百貨商場高達600多家餐飲，有50家餐飲與小吃均拉長營業時間，除台北101首度推出高空派對，開放88樓、89樓跨年，新光三越14家餐廳營夜至凌晨3-4點，還新增微風南山、遠百信義A13的頂樓深夜食堂餐廳，預計光是人潮就有10％成長，而餐廳部分自晚上10時起的跨年倒數時段，早在二、三星期前就訂滿了。

101今年配合跨年並首推高空派對，包括89樓800人場域已在跨年前三年銷售一空，而88樓的VVIP除了湧入贊助廠商，也邀來不少明年跨年贊助的「潛力廠商」，包括即將於元月23日開航的星宇航空、賓士汽車等都是VVIP派對座上賓。

新光三越台北信義新天地同樣搶跨年商機，有14家深夜食堂延長營業，同時也聯手40家品牌推出「大美味跨年市集」，8小時快閃香提大道，如頂級燒肉「樂軒」、小後苑、PACKIE銀杏川酒菜館也推出令人驚豔的跨年小吃。

而A8、A9則在露台舉辦跨年派對，早在三星期前就銷售一空，其中包括橘色涮涮鍋、老乾杯、小後苑營業至凌晨3時，回轉率高達四輪。

而微風南山與信義店等包括CE’LA VI營業至凌晨4時，而MITH&WOLLENSKY則到凌晨3時、和牛47與金色三麥等營業至2時，微風信義的MORTON’S則早在二星期訂滿，31日更出現有客人要預訂2020年底的跨年餐。