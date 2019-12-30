戴勝益圓夢 催生益仔美術館

王品集團創辦人戴勝益再多一個「畫家」身份，並在南投新創「益仔美術館」，預計2020年2月開幕！戴勝益表示，他希望益仔美術館與在台北、台中的兩家益品書屋，能夠成就百年志業，所以徵得家人同意，決定再投入5億元到基金會，運用每年孳息約2,000萬元，永續營運三個館。

益仔美術館將保存與展示戴勝益逾50年來創作的油畫，館址位在南投熱鬧的路邊，由他親自規劃設計，館內近百坪空間走現代風，光裝潢就花費逾2,000萬。為了呈現畫作最好的一面，他趁著梵谷油畫在香港展出之際，還特地飛去看梵谷的畫用什麼投影機呈現。

近期喜歡畫花卉的戴勝益，將益仔美術館2月開幕首展主題定為「拈花惹草」，創意無限的他賣關子說，屆時絕對會讓外界驚艷。

戴勝益強調，不論益品書屋還是益仔美術館，都是希望在台灣各鄉鎮鼓勵閱讀、美學的理念，讓更多人培養學問與氣質。他設立美術館的概念是向日本取經，日本有多達30萬家私人美術館，幾乎每個鄉鎮都有，台灣只有大約30家美術館，還有很大揮灑空間。

再者，他聽過太多老一輩的藝術家、收藏家怨嘆，擔心臨終過世後珍愛的藝術品，子孫輩不喜歡就賣掉很可惜，如果可以提早處理規劃，將畫作與錢捐給基金會，成立美術館靠孳息支撐營運，人生圓滿也可遺愛後世，這是他以個人名字「益仔」（台語）命名美術館的用意，希望帶動私人美術館風氣。

益仔美術館門票100元，提供飲料自取，不買賣畫作與周邊商品，純粹以美術館為核心，讓逛美術館成為自在、愉悅、優雅之事，營運模式猶如益品書屋。

現年67歲的戴勝益說，他從國小開始就在美術館學畫油畫，美術課都拿第一，歷經當兵、創業從不間斷，他固定在周一早上作畫，特意將王品開周會時間定在周五錯開。但在王品時代礙於企業家身份他絕口不提，避免模糊焦點，直到退休後活出自我，短短三年間先是成立書店，完成他35年前就想做的志業，如今再開美術館，將畫作對外分享。

戴勝益將美術館開在全家人經常度周末的南投，那裡的空氣清新，鄰近風景區有很多觀光客，他笑稱這樣參觀的人比較多，可以讓美術館不要虧太多。

至於畫家戴勝益的畫作風格？「有點真，可以讓大家聯想，但又有點超出畫的範圍。」戴勝益說得玄，就像他畫花卉，從玫瑰到過年煙火花都算。他的畫作都很大，最小都有50號以上，一般遊客喜歡拍照，大可在畫前拍照，會讓人有種走在山林間的視覺錯覺。點子王戴勝益即使做美術館，仍發揮行銷創意吸睛。