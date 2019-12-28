2020年誰需安太歲？命理師曝靈驗撇歩

新年快到了，年歲更迭後運勢也將起變化，民間習慣到寺廟安太歲，祈求未來一年逢凶化吉。2020年到底誰需要安太歲？真的有效嗎？命理教授楊登嵙表示，2020年歲次庚子，生肖屬鼠、馬的人逢本命年，無喜必有禍、無病恐破財，藉由安太歲，安穩心神，啓發智慧，就能達到真正的消災解厄。

沖犯太歲會有什麼後果？有一句俗諺說，「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」可見太歲威力之強大。明年2020歲次庚子，有2生肖要特別注意，屬鼠為「值太歲」；屬馬為「沖太歲」，將逢「本命年」、「犯太歲」。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，沖犯太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，所以不用重覆安奉。他並解釋，安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。

楊登嵙提醒，要讓安太歲發揮效力，有件事千萬不能犯錯。去年曾有一位信徒因為犯太歲，去廟裡安太歲，但一整年運勢非常不順，後來拿出當時去廟裡登記的資料，赫然發現工作人員將其名字寫錯了！保佑到別人，難怪自己非常不順。

（中時電子報 徐秀娥）

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