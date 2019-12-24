IDF戰機衝場迎2020曙光 嗨翻屏東墾丁

屏東縣政府廣邀民眾到屏東墾丁龍磐公園迎接2020屏安曙光，連續舉辦多年迎曙光活動，吸引國內外民眾到場朝聖，2020年特別與國防部合作，力邀五架IDF戰機衝場，將於元旦早晨在國境之南第一道曙光中劃破天際，共同迎接2020年的到來。

迎曙光現場還有貨櫃舞台表演、提供許多獎品及飯店住宿券等摸彩活動、增設臨時郵局，透過明信片寄送給想祝福的人，跨年就是要到屏東，屏安迎曙光，祈福許願氛圍，共同許下新希望，為恆春半島地區帶來一波觀光人潮。

交通旅遊處表示，為了讓活動更有話題性，經由國防部支持，派遣5架IDF戰機表演，配合秋冬旅遊補助延長至1月底，周日至周五入住有參加秋冬補助的觀光旅館、飯店或民宿，就可以享有每房每晚1,000元的住宿補助（每人限1次）。

同時縣府針對使用秋冬旅遊補助的民眾，加碼摸彩數百種精美禮物，四重溪溫泉季持續加溫，送夕陽迎曙光，驚喜不間斷，來一趟屏東正是時候。

屏東縣觀光協會提醒參加迎曙光活動的民眾，可向飯店或民宿索取曙光明信片，填寫完個人姓名與電話後，要投入曙光郵局的摸彩箱，就有機會中獎。

從凌晨4時起至上午9時免費接駁往返，在鵝鑾鼻公園停車場、滿州風吹砂停車場分別設有接駁站，依現場人潮情況機動發車；龍磐公園內遍布石灰岩洞與裂縫，將以警示燈、圍繩劃分出安全區域，請遊客務必注意自身安全。