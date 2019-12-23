高鐵春節加開424班次 25日開放售票

台灣高鐵今天宣布，2020春節疏運期間，加開424班次列車（南下213班、北上211班），較平常增加3成運能，並將從25日凌晨起開放購票。

農曆春節只剩下一個月的時間，台灣高鐵今天發出新聞稿宣布，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，從明年1月21日至1月30日規劃為期10天的春節疏運。

台灣高鐵說，旅客可從12月25日凌晨0時起，透過T Express手機購票系統、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵指出，春節疏運期間，加開424班次列車（南下213班、北上211班），較平常增加3成運能，總計10天提供1793班次列車的旅運服務。

台灣高鐵表示，春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

台灣高鐵指出，考量春節連假期間旅客較多，高鐵公司依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，敬請旅客注意並配合站務人員引導乘車，持悠遊卡或一卡通聯名卡（都需開啟自動加值功能）旅客，可直接感應進站。

另外，台灣高鐵預計明年1月中旬將突破6億人次大關，推出「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動，即日起到明年1月31日止，民眾到高鐵活動網站猜第6億人次旅客的進站車站，就有機會抽中標準車廂免費車票。

成為第6億名旅客則可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵。

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