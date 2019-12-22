罷韓挺韓遊行和平落幕 展現高雄民主氣度

行政院副院長陳其邁今天到嘉義市陪同立委參選人王美惠掃街，陳其邁表示，昨天罷韓挺韓的遊行圓滿落幕，高雄人展現了民主的風度，因為大家都在乎高雄。

陳其邁今天上午與前嘉義市長涂醒哲，陪同民進黨嘉義市立委參選人王美惠，到東市場掃街，受到民眾熱情的包圍，爭相合影。

陳其邁接受媒體聯訪表示，雖然民眾支持的對象，不一定相同，但罷韓挺韓的遊行還是圓滿落幕，高雄人展現了民主的風度，因為大家都在乎高雄。

陳其邁表示，韓國瑜當了3個月的市長，就準備出來選總統，就任不到1年就落跑，昨天韓國瑜為了選舉才回來高雄，所以市民自然會在遊行時展現高雄人的聲音。陳其邁也提到，很多人都跟自己一樣，在高雄長大、讀書、成長，這裡是大家永遠的故鄉，所以出來遊行的人也特別多。

日前總統蔡英文提出大南方計畫，嘉義市卻沒有列入，陳其邁說，產業發展必須中央與地方一起合作，這需要地方有一些想法，中央再來配合。嘉義市有豐富的歷史文化與觀光產業，如何成為宜居的城市、發展智慧觀光，這些都可以提規劃，中央會全力來支持。

至於鐵路高架化工程款，嘉義市部分負擔新台幣38億，嘉義市長黃敏惠希望中央全額補助。陳其邁表示，大選後再針對嘉義市的財政狀況，做通盤的檢討，不論如何嘉義市鐵路高架化是中央的重大工程，一定會協助地方解決問題。他強調，中央一定會與市長黃敏惠合作，不管嘉義市是否為民進黨執政。

賴清德：挺韓罷韓遊行理性平和 是大家勝利

挺韓、罷韓大遊行昨天在高雄舉行，民進黨副總統候選人賴清德今天說，高雄遊行理性平和，是成功的一場活動，讓國際社會看到台灣民主品質提升，這是大家的勝利，也盼接下來競選活動平安順利。

挺韓、罷韓大遊行昨天在高雄舉行，雙方未發生衝突，遊行活動和平結束。媒體報導，罷韓團體拉著「光復高雄」布幕，被發現底下並沒有人龍，而是空空的一塊。國民黨總統候選人韓國瑜在臉書分享此照片，意有所指表示，這是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。

賴清德今天陪同新北市立委參選人車隊掃街，他接受媒體訪問指出，高雄的遊行能理性平和，而且展現雙方意志，這已經是成功的一場活動，也可以進一步讓國際社會看到台灣民主品質的提升，這是大家的勝利。

賴清德說，也希望接下來的競選活動，能夠平安順利，每一組候選人能理性提出政見，爭取國人支持，這樣不僅台灣民主能更加深化，也能贏得國際社會尊敬。

另外，國民黨副總統候選人張善政日前在政見發表會批評，總統蔡英文執政3年多來，雙邊自由貿易協定（FTA）只能拿史瓦帝尼等這些對貿易幫助極小的國家來充數，等於交了白卷。

賴清德說，張善政或許是希望台灣能與美國等主要國家簽訂自由貿易協定，不過，台灣與史瓦帝尼、新加坡或其他國家簽訂自由貿易協定，對台灣、對雙邊都很重要，不需要特別區分大小，台灣應該要與世界各國做朋友、做生意，創造多贏的局面。

賴清德指出，民進黨下階段會進一步尋求與美國簽FTA，也做好準備加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓企業可以立足台灣、布局全球，這是民進黨的經貿政策。