濃濃在地味！台中市十大伴手禮票選出爐

第11屆台中市十大伴手禮票選結果出爐，獲選的伴手禮有咖啡、糕餅、精油皂、面膜、木片筆等，台中市政府今天表示，入選產品代表台中城市形象，展現台中在地特色。

市府表示，今年十大伴手禮票選活動特別從往年的9月調整至12月辦理，因為春節是一年當中最重要也是送禮最大宗的節日，年前舉辦希望將台中市最好的伴手禮提供給全國民眾，促進消費。市長盧秀燕還說「保證送的人、收的人都滿意！」

主辦單位台中市工策會表示，這次共有178家店家報名參加，經評審團選出100家入圍店家，最後票選出7家食品類伴手禮及3家非食品類伴手禮。每間店家都很用心設計自家產品，除融入自身產品及品牌特色之外，還加入了台中在地文化，因此每一個入選的產品都代表台中的城市形象及特色。

以獲選十大伴手禮及現場人氣獎的歐客佬陪你遊台中掛耳咖啡旅人組為例，是根據台中5大特色景點，從市定古蹟湖心亭開始，刻劃台中國家歌劇院、東海大學路思義教堂、清水高美濕地、大坑情人橋，巧妙連結5種咖啡風味特色。

業者王信鈞指出，包裝設計上以自然風格描繪5大景點，使建築強烈跳出鮮活意象，呈現台中多彩魅力，讓收到伴手禮的國內外民眾都可透過咖啡間接了解台中之美，更能將台中的土地情感、人文風情，與旅遊記憶帶回去。為慶祝榮獲十大伴手禮，今、明兩天更祭出全館精品咖啡豆、精品掛耳咖啡「買1送1」的優惠。

延伸閱讀

鹿兒島最幽默伴手禮店 櫻島火山噴發小別針在這

台灣觀光伴手禮 國際賽中奪金