小心台灣症！觀光局：今年有200萬日人被感染

小心「台灣症」大流行！17日在Youtube上，一段日本新聞台影片引起網友高度討論，報導中描述日本民眾近日突然出現的異常行為，深度追蹤後發現，「患者」有個共通點，就是都「到訪過台灣」，新聞還特別提醒「到台灣玩要小心」。

嚇到了嗎？其實這是我國交通部觀光局的影片，由於拍攝手法太逼真，讓不少人誤以為真的在看日本新聞，更好奇「台灣症」是什麼樣的流行疾病。

影片一開始，看似日本晚間重點新聞，男主播用流利的日文，一臉嚴肅正經以播報快訊的方式，報導出日本國內各地民眾出現的異常行為，包括「生活是為了珍珠而活」、「隨時隨地自在看書」、「肢體語言變得不通」。

症狀一：有珍珠是常態，沒珍珠才是怪

珍珠風潮席捲日本，各式各樣東西都要加上珍珠，一名疑似在餐飲店服務的員工，在鏡頭前表示「啤酒加珍珠也就算了，拉麵裡絕對不行」，並穿插日本遊客來到台灣西門町，排隊購買珍珠飲品的畫面。

症狀二：看書何必要桌椅，席地而坐好自在

台灣人逛書店，挑本書後習慣席地而坐、輕鬆閱讀，此生活樣態也感染了日本遊客，而畫面裡受訪民眾害羞表示「剛不小心踩到一個可愛女生的手」、「我以為她身體不舒服要坐下，結果是要看書」。

症狀三：Call Me Babe？ 台日「66」手勢大不同

數字6你會怎麼比呢？台灣人習慣單手握拳，僅有大、小拇指向外伸的方式來表達，不過對日本人來說，比「6」的手勢，需要一隻手比5，再搭配另一隻食指。

畫面中日本遊客到訪台灣後，把比6的手勢習慣帶回日本，讓當地服務業者起初誤解，並不可思議地表示「這是Aloha吧」、「我以為她是要打電話」。

針對以上的報導，主播嚴肅的表示，這些異常行為是因為台日近年頻繁交流而引起的「台灣症」，提醒遊台的日本民眾要小心留意，此時字幕更強調式的秀出「訪台日人超越200萬」標語，而影片最後彩蛋，贊助商LOGO出現「Taiwan（台灣）, The heart of Asia（亞洲之心）」，網友才恍然大悟這是觀光局的廣告。

由於影片的相似度、創意和質感，都與日本在地節目頗為相似，網友們驚艷大讚「這影片是嗑了多少珍珠做出來的」、「非常期待這樣的創意廣告可以持續下去」、「這太幽默了，給你們大力拍手」、「有梗XD」、「完全回不去中華民國美學惹」。

文章來源：今周刊

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