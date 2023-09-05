癌友悲歌 商保、健保爆理賠爭議然後呢？

近期健保署盤查癌症患者不需住院卻使用健保給付住院，部分癌友反映影響商業保險給付引發一波討論聲浪。對此，金管會允諾協助壽險公司修改示範條款或檢討法規，而健保署長石崇良則承諾暫不盤查，但治標不治本。

健保署日前查到多名癌友以健保身分住院兩天一夜，經查並無住院必要，因此核刪住院給付，甚至要求主治醫師歸還款項。部分醫院已要求院內醫師嚴格審查住院資格，若想透過實支實付保險支付自費藥物，就不能以健保資格住院，需換成自費身分。然而，多數許多商業保險規定的給付條件，必須以健保身分住院，才能請領實支實付，令癌友陷入進退兩難的尷尬處境。

商保補位健保為何失效？ 47％需住院才能理賠

健保署署長石崇良表示，以前都一定要住院才能治療，但如今像化療，很多在門診就能做，甚至很多標靶都是口服藥，癌友並不需要住院，但因為過去保單設計沒有與時俱進，造成癌友沒辦法獲得給付，一定要住院，並且他也不解為何一定要健保住院，自費住院不行，因此都需要討論、檢討。對此，病友團體指出，癌症商保已落後10年，呼籲金管會盡快提出非住院理賠原則，盼保險公司從寬認定高度替代性醫療。

「住院的長期困境必須解決」。石崇良表示，住院的資源有限，要提供給最需要的人，過去他在急診從醫時，也有許多患者要求躺過24小時，才能請領保險，造成了急診的困擾，這樣的情況在第一線碰過很多，其實這是不對的。保險給付問題造成了醫療制度的扭曲，健保署需正本清源，整理癌友碰到的商業給付困境，主動尋求金管會的協助，共同找出配套。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，現在許多需要用到商保的癌友，都是十幾年前的保單，新藥新科技進步神速，當時的保單無法跟得上現今的醫療。

據癌症希望基金會提供癌友保險諮詢服務，癌症病患在申請商業保險理賠卡關的原因，最大宗就是住院才能理賠，占47%。

健保署暫時不做清查稽核 將籌設百億新藥基金

對此，石崇良回應，健保都是依病情需要而安排住院，而不是為保險，但健保署理解癌友是因商業保險要求，沒有住院就沒有給付，因此會暫時不做清查、稽核，體諒癌友的需要，直到找出解方為止，呼籲癌友們放心。

石崇良30日表示，明年1月將成立「醫療科技評估」專責單位，並擴增專責的行政人員蒐集與評估相關資料，以加快新藥的審查速度，目標讓新藥納健保的速度縮短至1年內。

另外，健保署也將比照英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）的癌藥基金模式，籌設規模達100億至120億元的「新藥基金」，該基金獨立於健保總額之外，針對新藥及癌藥未完成三期臨床試驗的藥品，比照健保給付方式， 針對癌症、特殊族群的藥品給予暫時性的支付，2年後再評估是否納入健保或投入市場。

金管會3點說明：將協助修改示範條款、檢討法規

據中央社報導，金管會保險局長施瓊華對此三點回應：

第一，商業保險有許多險種，各有不同目的，以癌症而言，有癌症險及重大疾病險等可供選擇，保障項目則有針對化療、放射性治療、特殊治療或標靶藥物等，並非僅住院醫療理賠選項。



施瓊華提到，若是實支實付住院醫療險，則並非單獨保障癌症，而是針對保戶住院期間實際花費予以理賠，保險公司當初設計此商品時，是考量住院對於民眾而言是會造成較重負擔的醫療費用，因此在設計上較少涵蓋門診或非住院保障項目。

其次，因應醫療技術進步、手術方式改變，過去金管會曾協調壽險公司擬定協議條款，施瓊華說，以目前情況而言，若未來癌症治療方式或技術改變，癌症險在因應上，若壽險公司認為需要檢討，包括修改示範條款或檢討法規等，金管會都會給予協助。

第三，對於民眾而言，施瓊華也提到，住院醫療險為普遍性保障，並非單獨針對癌症治療的保險，目前市面上保險種類多元，因應新興風險，民眾可定期評估、檢視是否需要強化自身保險保障。

癌症險主要給付方式



。一次給付型：癌症確診且符合保單條款時，即可請領一比一次性的理賠金。

。多此給付型：罹癌後不幸復發、轉移、或其他新發的癌症都能再次申請理賠。

。療程型：凡符合保單條款，癌症治療所需住院、手術、放療、化療等，都可憑收據申請理賠。

。照護型：凡符合條款約定，保險公司將給付照護金，給付期間內提供生存證明則額外提供每月照護金。

金管會保險局副局長林志憲 29 日在例行記者會也提到，目前市面上已有銷售可治療癌症新藥或新型方式的癌症保險商品，也有重大疾病險可提供罹癌者一次性定額給付；針對外界對於住院實支實付醫療險的意見，金管會內部會進行研議討論。

壽險公會組專案小組研議 盼多方討論凝聚新共識

壽險公會理事長陳慧遊表示，政府應該很快會召開專案會議討論，對此壽險公會已先籌組專案小組預備，小組成員包括大型壽險公司，並歡迎其餘壽險公司自主參加。

他表示，壽險業都希望癌友得到適當照顧，但希望是合理照顧，避免保險理賠反成為理財工具；研議方向上，因任何變動帶來的影響不會是一時、而會是長遠影響，專案小組包括精算、商品、核保及理賠專長人員，會審慎研究，未來再與醫療界及健保署等單位交換意見，希望可透過多方討論，凝聚新的社會共識。

壽險公會也澄清，指保險商品是依民眾多元需求而設計給付項目，並依約提供對應保障，若想獲癌症治療保障，應購買罹癌即給付相關商品。

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