施羅德×新壽 理財帳戶有感升級

民眾面對退休理財規劃及高通膨環境下，「施羅德退休理財暨永續（SDGs）投資大調查」顯示，台灣投資人對退休後穩定現金流的需求，比2022年調查時，超過約7個百分點。

市場也邁向由壽險公司委託投信公司操作投資帳戶，藉由專家代為操作，全天候照顧資產，結合市場趨勢與客戶需求，適合各種類型的投資人；搭配撥回機制，滿足有現金流需求的民眾。保險業龍頭新光人壽攜手退休投資專家施羅德投信推出的投資管理帳戶，升級版新成立級別，升級後具「下檔有防護、上漲有好處」特色，一年還可能最多24次撥回，讓投資人投資相當「有感」。

因應投資型保單新規定上路，施羅德投信與新光人壽共同推出的投資管理帳戶成立新級別，新增淨值8元以下就暫停撥回，讓帳戶可長期運作，投資人得以參與更多未來市場反彈的機會，幫助投資人建構「下檔有防護」的優勢。

更好的是，這個理財帳戶還有加碼撥回機制，多了一個級距，原本的級距是，當淨值超越10.25時，會有每單位0.015美元加碼撥回，新增的升級版，若淨值超越10.5時，加碼撥回金額將提高至每單位0.03美元的進階撥回條件，而且是「天天檢視」淨值是否達標，每月最多可加碼一次，也就是說，升級版撥回機制，除了一年12次固定撥回外，每月還有機會再多一次加碼撥回，達到最高每年24次撥回。

總結來說，除了「下檔有防護」，天天檢視下，還有機會每月再拿到一次撥回，達到「上漲有好處」優勢。

這個帳戶成立於2019年10月2日，歷史回測結果，以天天檢視來說，有機會達到10.25（初階門檻）的加碼比例達15％、達到10.5（進階門檻）的高標加碼比例也有32％，可以說投資人有相當高的比例，有機會拿到加碼撥回。

藉由施羅德的專家操作，擁有每年最多12次固定撥回及可能的12次加碼撥回，雙重撥回的特色相當適合想要兼顧本金又想掌握收益的投資人。新光人壽與施羅德投信雙強攜手，打造退休規劃方程式，兼顧理財與防護，可說是面對市場變化多端下的推薦首選。