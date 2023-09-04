風災重創 2地補助保費半年 勞保國保全包

卡努颱風8月間對中部部分地區造成災情，為了減低民眾壓力，勞動部今（4）日表示，行政院於8月25日公告，核定南投縣仁愛鄉、埔里鎮為卡努颱風災區範圍，勞保局將按南投縣政府所送受災名冊對比，對因災導致經濟有嚴重損失，保有勞保、職保、就保、農保、農職保及國保的民眾，主動給予6個月保險費補助。

行政院於8月25日公告卡努颱風風災災區範圍，為南投縣仁愛鄉及埔里鎮，並自8月1日生效。據中央社報導，勞保局進一步說明，災區內領取政府核發的死亡、失蹤、重傷、安遷等受災救助金的被保險人，在災後6個月，即自今年8月至明年1月，自付部分保險費免繳，由政府補助。

據中央社報導，勞保局企劃管理組長吳美雲表示，今日就會請南投縣政府提供清冊；按照過往受災處裡經驗，當地受災民眾提出申請，經政府確認後就會列入清冊；另外，因民眾申、列冊要需時間，因此，地方政府可能會以分批提供的方式執行，目前暫時無法估算可能的人數與金額。

此外，勞動部還表示，「災害防救法」提供勞保、職保被保險人傷病給付，於災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，得自治療當日起請領傷病給付，普通傷病給付門診治療即可請領。

最後，將簡化受災民眾勞保、農保 、農職保、國保給付及勞工退休金、農民退休儲金申請手續，並從速核發。

詳細措施請參考「勞動部勞保局網頁」。

（旺得富理財網 李澍）