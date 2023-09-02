暑假過後畢業生將陸續踏入職場，壽險業者建議社會新鮮人在薪水有限的情況下，更應重視保險的規劃，才能讓自己無後顧之憂，展開全新的人生階段，建議可以基本保障打底、架構健康險防護網、起步規劃理財退休等三方向來進行。

勞動部2022年初任人員薪資統計結果，社會新鮮人的平均起薪為34,000元，除了要規劃孝親費、自己的日常花費，部分新鮮人還要繳交學貸，或在外地打拚的租屋支出，如何有效規劃運用剩餘資金，是新鮮人進社會的第一堂課。對此，保誠人壽建議，新鮮人們可以從三個方向，檢視自己目前的需求，利用有限預算有效進行基本保障和理財規劃，安心從容迎接另一個人生階段。

一是由於大部分初入社會的新鮮人以機車或大眾運輸工具通勤，根據交通部統計，2022年交通事故總件數達37萬件，通勤遇到意外的風險不能忽視。尚未持有任何保單的保險新手，除了可以優先考慮「低保費，高保障」的定期醫療險及定期壽險作為保障的基礎，還要加入意外險以防範未知風險，有效運用有限資金建構個人基本安全保障。

二是已有意外險及定期壽險的社會新鮮人，如資金有餘裕，建議要檢視過往家中疾病史，再按照個人需求規劃重大疾病、癌症以及長照保障等健康醫療保險，補強健康防護，照顧好自己才能安心打拚事業。

公勝保經資深行銷總監劉家宏表示，多數社會新鮮人收入、預算有限，不妨優先入手具有低保費、高保障的定期險商品，例如實支實付醫療險、意外險等，建構好基本保障以支持自己無後顧之憂地實現夢想，日後再依自身需求與經濟能力加以補強，也要提醒自己面對不可預知的未來，隨時做好事前風險管理的準備。

三是補足基本保障後，評估人生各階段風險面向，持續補強保障缺口。現今重大傷病逐漸年輕化，在療程長、醫療費用可觀，或需要長期治療、無法工作的情況下，對年輕患者更是一筆龐大的經濟負擔，最好預先做準備。劉家宏指出，重大傷病險是涵蓋保障範圍很廣，屬於「一整筆理賠金」，可以彈性運用，建議及早規劃，若工作一段時間後有餘裕，可再搭配癌症險，做相對應的風險轉移。

如果健康保障已規劃完善，並且尚有可用資金的情況下，新鮮人不妨考慮分紅保單商品，在具備壽險保障之餘還能享有分紅保單的紅利特色，預防未知風險同時兼顧理財規劃。另外，公勝保經建議，民眾記得要定期檢視保單，已婚者可規劃定期壽險、遞減型壽險，把錢留給想照顧的家人；單身者可參考安養信託或異地監護信託等，為自己預約有品質、有尊嚴的樂活人生，逐步構成更完整的保障防護網。