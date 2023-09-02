分紅保單能買嗎？下手前要搞懂3大重點

富邦人壽宣布再度銷售分紅保單，在壽險業引發討論。 不過，以分紅保單的設計而言，購買這種保單的保戶，還是有分不到紅的可能性。

今年來，壽險業最熱門的話題之一，莫過於時隔13年後，壽險龍頭金控之一的富邦人壽宣布再度銷售分紅保單。

富邦金控總經理韓蔚廷日前在法說會中表示，公司目標是分紅保單在今年底前占整體FYP（初年度保費 ，保戶投保後第一年所繳交的保費）達1成。以富邦人壽去年FYP推估，代表今年至少得賣出上百億元的分紅保單，方能達標。

近十多年來，國內一直只有保誠人壽在販售分紅保單，且貢獻了保誠逾8成FYP，是該公司長年的業務重心。

為何富邦如今也加入戰局？富邦金控董事長蔡明興解釋，分紅保單不是固定支付多少利率給保戶，而是由保險公司自行投資、管理，再與客戶分享公司最終的投資管理成果，更有助公司接軌IFRS十七號公報（國際財務報導準則第十七號「保險合約」）、ICS（國際保險資本標準）2.0等新制。

分紅保單多為終身壽險，可將其本質視為「壽險加上分紅」，其運作模式是保險業者的投資團隊為保單所成立的獨立帳戶操盤，由保戶與業者共享紅利，但也必須一同承擔風險。

可分配盈餘至少7成給保戶

分紅保單分為「強制分紅」與「自由分紅」兩種，前者按主管機關規定，分紅須分給保戶一定比率，此類保單現已停賣；後者則是保險公司自行決定分紅比率與相關規則，保誠、富邦人壽銷售的皆為自由分紅保單。

按規定，自由分紅保單至少要拿出可分配盈餘的7成給保戶；而分紅保單又分「低分紅」、「中分紅」、「高分紅」三種情境，代表投資報酬率的高低，一般會以達成中分紅為目標，業務員向客戶推銷時，也普遍用中分紅來計算紅利。

富邦人壽基於公司財務接軌國際新制的考量，決定重回分紅保單懷抱。業界觀察，還有一項原因是，金管會因業者曾不當調高宣告利率等原因，對類定存商品的利變型保單（俗稱儲蓄險）祭出愈來愈多管制措施，壽險業者無法大力衝刺相關業務，只好將發展重心轉移至其他商品。對像富邦這樣資源豐沛、有4萬多名業務大軍的大型人壽而言，逐步轉向分紅保單後，欲拚出一番成績，確實比其他業者容易。

不過，別以為只要買這種保單，分紅就保證入袋，只要了解分紅保單的發展沿革及產品設計，即可知道原因。

其實過去國內原有多家壽險業者賣分紅保單，但2000年後，在全球網路泡沫化、美國911恐怖攻擊事件衝擊下，美國為了拯救急速惡化的經濟環境，大動作將利率從最高一度超過6％降至1％的低點，台灣不得不跟進，也因利率走低速度超乎預期，許多已賣了好一段時間的分紅保單，實際分紅遠不如當初宣稱的數字，甚至根本配不出來，引發爭議不斷，於是自2004年起，國內的強制分紅保單便全面停售。

接著，美國聯準會在2004至2006年期間又持續升息至5％以上，全球回到正常的利率環境，不料2008年又爆發金融海嘯，美國再度下猛藥，降息至趨近於零的利率區間。在這種極端環境下，連自由分紅保單也達不到原本承諾給保戶的分紅。

「那時候很多保險公司每天都在處理一大堆客訴，處理到怕死了。」某位壽險總經理回憶，當時業者紛紛對分紅保單卻步，最後只剩保誠人壽持續銷售。

金管會訂新規防不當銷售

風水輪流轉。現階段，類定存的儲蓄險不受青睞，富邦積極搶進分紅保單，分紅保單看起來大有再起之勢的同時，金管會也宣布針對分紅保單訂定三大新規範，包括日後商品送審時要明確解釋分紅運作方式、在保單條款中須說明分紅的計算公式、防範各通路以保證分紅或高分紅做不當銷售。

為何金管會及早針對分紅保單祭出管制措施？因為有意購買分紅型保單的人，容易陷入三大迷思。

迷思一：分紅保單，一定保證分紅。事實上，細看市面上的分紅保單文宣傳單或條款，都有載明「不保證分紅」，正因為分紅保單的紅利來源深受保險公司投資團隊的投報率所影響，一般稱之為「利差益」；此外，其分紅來源還包括「死差益」、「費差益」。死差益是保戶的實際死亡率若小於預定死亡率，死亡理賠成本低於預期所產生的收益；費差益則是業者實際營運支出低於預定支出所產生的收益。

至於一般利變型保單的報酬計算方式就相對單純，基本上就是「預定利率」加「宣告利率」，預定利率是保險業者明文須付給保戶的最低利息，宣告利率則得看業者的實際投報率。由於金管會要求利變型保單的宣告利率不得低於預定利率，故在正常情況下，保戶至少能分到預定利率的利息，基本上，可確保保單有最低收益。

儘管分紅保單宣稱「預定利率」加「分紅利率」即為保單的收益率，但也只是話術，預定利率得扣掉保單的成本，最後可分到的紅利也受諸多變數影響，不只取決於保險公司的投資績效，其公司本身的經營績效也是關鍵所在，即使市況佳，但公司經營不善的話，保戶分到的仍可能不如預期，甚至分不到紅。

迷思二：購買分紅保單第一年就能分紅。專家提醒，分紅保單必須等保單屆滿周年，才能確知報酬率多寡，也因此，分紅真正入帳的時間也得留意。

友邦人壽總經理侯文成指出，以躉繳方式所購買的分紅保單，通常投保滿周年即可分紅，但期繳型的則因第一年保單價值準備金較低，故保戶第一年往往還分不到紅，投保前宜先確認究竟哪一年開始分紅。

迷思三：挑選分紅保單時，分紅數字愈高愈好。殊不知，即使在市面上所有分紅保單都有達到中分紅的前提下，也不是中分紅數字較高的就分得較多。

保誠人壽總精算師暨財務總監陳右越提醒，投保前，應當注意保單條款上所約定的分配比率。舉例來說，假設A、B兩張分紅保單的中分紅分別為4％、3.5％，乍看是A保單分得較高，但A保單承諾分給保戶7成，B則分8成5，若兩者都達到中分紅，A、B保單的保戶分別拿到2.8％、2.975％的分紅，反而是B保單保戶拿到的較多。

還要注意的是，分紅保單如同一般終身壽險，一旦中途解約，扣掉解約費用後，可能連本金都拿不回來。再者，與提供同樣壽險保障的終身險相比，分紅保單的保費相對高。

例如，一位40歲男性購買保額250萬元、提供最基礎保障內容（身故理賠、完全失能保證金、祝壽保證金）的6年期終身險，一年需繳約26萬元保費，但在一樣條件下，投保另一張在國內頗受歡迎的6年期分紅保單，雖然自第8年起有機會領取近90萬元的長青紅利，但年繳保費達50萬元。

入手前應檢視分紅紀錄

侯文成建議，若只需要基礎壽險保障、財務方面不仰賴分紅的人，其實優先選擇非分紅保單即可。

確定要購買分紅保單的人，正式入手前，至少要先了解該保險公司的長期經營績效、過去分紅保單的分紅紀錄及IRR（內部投資報酬率），這些紀錄都是可公開查詢的資訊。以國內銷售分紅保單歷史最久的保誠人壽為例，2012年迄今，新台幣保單的分紅在2.75％以上，美元保單則在3.75％以上，可作為參考基準。

最後，不論是買分紅或不分紅保單，事前都必須確認自身需求究竟是身故保障、退休金流或其他財務規畫考量（例如避稅、資產傳承），或先審視自己的保障缺口。陳右越舉例指出，倘若有意提前規畫退休生活且尚未投保癌症險，就可將有提供特定癌症理賠的分紅保單納入考慮。

總之，別聽到「分紅」兩字或看似漂亮的分紅數字就貿然投入，先破除三個迷思，才能發揮購買保單的最大效益。

（文／ 張舒婷 ）

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