壽險上半年RBC全出爐 3家未達法定標準

壽險業上半年資本適足率（RBC）與淨值比今天（31日）全出爐，其中有3家壽險公司資本適足率低於法定標準200％，金管會將發函給3家壽險公司，要求盡快提出改善報告或是持續增強資本。

上半年RBC未達法定標準200%的壽險公司，包含三商美邦人壽140.23％、宏泰人壽145.82％、新光人壽184.38％；在淨值比部分，三商美邦人壽6月底淨值比為2.84％，雖已較去年底提升，但已連續3期未達法定標準3％。而宏泰人壽6月底為2.42％，雖淨值比已提高到2％以上，但宏泰人壽也已連續3期淨值比在3％以下。

據金管會的標準，保險業RBC如果低於200％，但高於150％，或是近兩期淨值比不到3％，屬於「資本不足」；但若是RBC低於150％，或是近兩期淨值比未達2％，則屬於「資本顯著不足」。目前新光人壽還在「資本不足」，三商美邦人壽因6月底RBC掉到140％，與宏泰人壽同為「資本顯著不足」。

金管會表示，三商壽在2022年就列入資本不足，有提出財務改善計畫，包含現增、處分不動產、引進策略投資人，截至3月底三商壽已完成現金增資25.25億元，但由於三商壽6月底資本適足率也未達標準，因此三商壽在8月也董事會通過現增5億元。

針對宏泰人壽部分，金管會也表示，宏泰人壽有提出規劃將處分不動產獲利來增資，但因為處分不動產時間沒有這麼快，宏泰人壽將另外提出備案。

針對新光人壽，金管會也表示，新光人壽是在6月底RBC才掉到200％以下，在之前金管會只是在日常監理發現新光人壽RBC掉的很快，所以提前提醒新光人壽要準備增資，今天上半年數字出來後，將發函給新光人壽要求提出具體改善計畫。

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