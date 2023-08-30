神單爭議 金管會二路控管分紅保單

分紅保單以「神單」訴求停售效應，引起金管會關注。保險局局長施瓊華30日受訪時表示，第一將了解現行分紅保單的分紅揭露方式，如果有不妥或可能誤導保戶，將要求保險公司調整分紅揭露內容；其次是檢視銷售通路是否有不當行銷，如不得保證分紅。

近期某張外商壽險公司的美元分紅終身壽險，以「設計有誤、緊急停售」為號召，先是社群、網紅推薦「必買神單」，且通路提供的試算表在第12年解約的IRR（內部投資報酬率）逾5％，在保經代通路引發停售潮。金管會已盯上這樣的行銷方式，擬在商品面、銷售面上做出規範。

金管會官員說明，現行分紅保單的銷售文件上，揭露分紅是以低分紅、中分紅、高分紅情境來揭露，保險公司將最有可能分紅的情況放在「中分紅」，但同時也有低分紅（較低分紅金額）、高分紅（最佳分紅金額），但高分紅發生的機率可能不太高。

官員表示，目前揭露方式，可能會讓民眾誤解，未來若保戶發現從來都沒有拿到過「高分紅」，就會質疑是否保險公司在分紅上有問題，進而產生投保爭議。

金管會可能考慮檢討現行分紅保單以低、中、高分紅的揭露方式，恐要修正現行相關規定，金管會官員表示，還在搜集國外的揭露方式，並參考國外的規定，若決定要調整分紅揭露方式，也會找業者討論。

自由分紅保單在國內已非新商品，但在2008年金融海嘯後，由於分紅保單分紅不如預期，造成一些爭議，大部分保險業者已停售多年，近年僅有保誠人壽仍積極推出分紅保單，今年因美大舉升息，加上宣告利率平穩機制上路，利變型保單難賣，富邦人壽亦開出大型壽險第一槍，重新推出分紅保單，引起市場重視。

金管會日前與業者在保險業招攬及核保制度座談會中，已初步定調分紅保單的規範方向，一是希望未來分紅保單送審時，要更明確說明分紅運作方式；二是要讓保戶更清楚了解分紅的方式，因此希望在保單條款中要以公式說明如何分紅；三是防範各通路以保證分紅作為不當行銷，也正考慮作出規範，避免讓民眾誤解分紅保單有高分紅。

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