股匯助攻！壽險7月狠賺711億 創單月新高

股匯神助攻，壽險業7月稅前大賺711億元，創史上單月新高。據金管會統計，6月及7月壽險共有淨匯兌利益407億元，加上美股、台股皆漲及現金股利入帳，壽險6月及7月稅前共賺1,326億元，扭轉前五月累計虧損的局面。

不過，因為台美利差持續擴大，壽險避險成本依舊「居高不下」，外匯避險工具成本已連八個月超過200億元，今年前七月避險工具成本高達1,976億元，也創歷史同期新高。

保險局官員表示，壽險業7月獲利創高，主要是投資淨收益大增，國內外投資淨收益6,547億元，單月暴增1,588億元，其中增加較多的即淨匯兌利益、股債市實現資本利得與現金股利收入，國外投資淨收益為4,156億元、國內投資淨收益2,391億元，單月增加最多是國外投資1,137億元，國內投資增加454億元。

新台幣連貶四個月，壽險業海外投資若完全未避險，7月匯兌利益將有1,350億元，已連續兩個月有高達千億元的匯兌利益，累積前七月海外投資完全未避險下，匯兌利益有高達3,092億元。目前避險比率約維持在68％，在用衍生性金融商品避險及提列外匯準備金後，7月有淨匯兌利益295億元，為去年10月以來新高，且連續兩個月都呈現淨匯兌利益，估計407億元。

美國持續升息，台美利差再擴大，7月底傳統避險（CS）年化成本超過4.3％，避險工具（即CS、無本金交易遠期外匯NDF）成本自去年12月起，已連八個月單月都逾200億元，前七月避險工具成本高達1,976億元，這筆錢一去不回。

新台幣7月再貶0.95％，壽險業提列外匯準備金約44億元，提列金額為2021年8月以來新低，主要是因外匯準備金新制已上路，多家大型壽險7月幾乎都已達提存上限，因此可免提存，有助節省固定避險支出。

壽險業6月淨值大增1,222億元，淨值突破2兆元大關，7月淨值再增加1,176億元，壽險業淨值連續兩個月增加逾千億元，前七月壽險業淨值來到2兆1,674億元，為去年4月以來的16個月新高。

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