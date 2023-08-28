壽險資金 終止連四月淨流出

壽險業資金終止連四月淨流出態勢，6月總保費收入終於大於總給付，主要是6月投資型保單新制前搶購潮效應，帶動總保費收入增加來到2,242億元，同時總給付略為下降到2,000億元以下，總給付占總保費比率睽違四個月低於100％，6月降到87％。

這一波壽險業資金淨流出從去年7月開始，主要有兩大因素，一是聯準會（Fed）大舉升息，美元強升值，保單吸引力不在，資金轉往美債與高利存款，壽險新契約保費收入下滑，去年5月連十個月每月新契約保費皆未超過600億元，直到今年5、6月才單月超過600億元，總保費收入自去年7月的連五個月未超過2,000億元，今年前六月有四個月單月不到2,000億元。

二是美元強升吸引保戶解約已到期壽險保單轉買美債，壽險解約金飆升。去年10月起連三個月每月總給付超過2,000億元，最高為12月的2,450億元，今年1月因美元短暫回檔，解約金單月降到千億元之下，總給付只有1,564億元，2月開始解約金單月回到千億元之上，3月後因美再次升息，解約金再飆高，單月總給付飆升到2,000億元之上。

但6月出現逆轉，因投資型保單上路前搶購潮，6月新契約保費提高的755億元，為去年4月以來的15個月新高，總保費收入也提高到2,242億元，同時6月總給付略下降到1,958億元，雖仍呈年增17％，相較5月已下降81億元或4％。

給付占總保費比率去年7月開始超過100％，也就是總給付大於總保費，最高為去年10月的138％，今年1月雖一度下降到84％，但2月再回到100％以上，今年最高為4月的123％，6月總保費大於總給付因此下降到87％，睽違四個月低於100％。

上半年總給付為1兆1,245億元，過半來自解約金，但由於投資型保單新制上路前搶購潮，5月新契約保費突破600億元，6月再提高到755億元，上半年總保費為1兆1,087億元，上半年壽險仍呈現淨流出158億元，但已比前五月淨流出金額約443億元減少，更比去年下半年淨流出逾1,500億元少很多。加上壽險業上半年有超過3,000億元的利息收入，遠高於淨流出金額，壽險業不至於出現流動性危機。

7月雖投資型保單上路，但6月底保費遞延入帳，壽險業7月新契約保費收入約741億元，與6月相當，因此7月有機會仍呈現總保費大於總給付。

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