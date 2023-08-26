美元利變保單 資產傳承利器

美元為主流貨幣，相對穩定保值，而美元計價的「利變型」保單再結合保障及傳承功能，是國人資產規劃的最佳利器。

為符合民眾需求，第一金人壽近期推出三張美元利變型壽險，特別設計多項貼心機制，像是增值回饋＋彈性給付，財富傳承更有效率，或是重要人生階段，可按原投保年齡依保單條款彈性增加基本保險金額，讓民眾能從中挑選到最適合自己的商品。

第一金人壽總經理林元輝指出，新推出的利變型商品，能利用宣告利率累積資產，還有機會獲得增值回饋，財富放大超省力。民眾可善用身故保險金幫家人預留稅源，保險金也能彈性選擇一次給付或分期給付，財富傳承彈性有效率。

美元利變型保單選擇多，民眾應先釐清自身保障、資產規劃及財富傳承等需求，才能找到最適合自己的保單。第一金人壽提醒，民眾投保利變型商品時，應以長期持有為原則，以確保財富增值更有效果。

合庫人壽總經理藍年紳建議，國人運用美元利變型保單為自己的資產做多元幣別的配置，同時有機會參與保險公司在資本市場上的投資績效，每年依照宣告利率反應市場利率來提供增值回饋分享金，另外，「生命末期提前給付」的服務，讓保戶能在生命末期有效運用保險金完成願望，不留下遺憾。

台新人壽董事長蔡康表示，為了滿足國人對資產保全與增值的需求，台新人壽推出「新富傳家利率變動型美元終身壽險」，可運用短年期的繳費方式來補足保障，同時提供增值回饋分享金機制，抗通膨並有機會隨時間增值，抵禦經濟環境震盪所帶來的衝擊，更能安心實現資產傳承給後代的心願。

蔡康指出，過去三年面對突如其來的疫情衝擊，讓人感嘆生命無常，不少人因此警覺保險保障的重要性；但根據保險事業發展中心統計顯示，2022年的生死險新契約平均保額為98.14萬元，仍不夠扛起突發風險造成例如房貸、教育費等維持家庭日常必須持續支付的沉重負擔。而壽險最大的功能除了抵禦風險提供家庭保障，也能擁有自主規劃身後財富傳承的附加利益。