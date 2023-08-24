台股大漲 富邦人壽拚壽險台股獲利王

富邦金24日法說會上揭露子公司富邦人壽第二季與上半年股債已實現損益，由於台股上半年漲近2成，富壽台股部位上半年增加逾700億元，台股投報率超過14％，顯示富壽第二季在台股有實現資本利得，報酬率應仍是壽險台股獲利王。但因美升息趨勢未止，金融市場震盪，上半年股債實現資本利得266.4億元，年減達57％。富壽表示，上市櫃公司獲利較去年好，預期今年股息收益會比去年高，避險前經常性收益率可望比去年增加。

以第二季來看，富壽資本利得較去年同期下降，第二季實現股票資本利得113億元，比去年同期減少30億元，債券由於美債殖利率來到高檔，第二季債券實現損失13億元，整體第二季股債實現資本利得為99.9億元，較去年同期的145億元，年減約45億元。

上半年富壽實現股票資本利得276億元，比去年上半年減少268.7億元、近5成，上半年債券轉為實現虧損約9.6億元，去年上半年債券則是實現獲利69億元，整體上半年富壽股債實現資本利得為266.4億元，比去年同期613.7億元，大減347億元、57％。

台股部分，受惠於台股上半年漲19.65％，至6月底富壽台股市值提升到4,785億元，比去年底增加727億元，年化投報率高達14.35％，第二季台股占資金比重小幅提升到9.9％，比去年第二季4,233億元、比重9.2％高。

富壽第二季現金部位資金比重約3.3％，相對歷史仍屬於較高水位，富壽表示，預留較多現金部位，是希望預留空間，作為未來動態調整投資部位。

由於利率走高，帶動債券收益上升、台股配息增加，富壽上半年經常性收益799億元，較去年同期691億元增加15.6％，其中主要來自股票現金股利上半年來到122億元，年增47.5％。富壽表示，去年台股大盤指數平均在13,000點～14,000點，今年是在15,000點～16,000點，上市櫃公司獲利也較去年好，今年股息收入應會比去年高，避險前經常性收益率展望高於去年。

富壽第二季避險前經常性收益率（recurring yield）為3.5％，較去年同期3.09％增加，但因為避險成本高，第二季避險後經常性收益率下降到2.57％，較去年同期2.9％下降。

富壽表示，在聯準會（Fed）沒有明確降息前，換匯交易（SWAP）無法下降，將持續動態調整NDF與一籃子貨幣比重，預估全年避險成本仍會高於去年，但應不會高太多，估全年避險成本可控制在100～150基本點（1基本點是0.01百分點）。

富壽之所以認為今年避險成本比去年不會高出太多，有兩大因素。第一，外匯準備金新制可以節省固定提存的成本，預估可減少10基本點，目前外匯準備金還有約300億元；第二，債券以新台幣計價ETF為主，可減少避險支出，目前債券ETF部位約占總投資資產5％，約為2,400億元。且預期明年聯準會應該會降息，明年避險成本有機會往下降。