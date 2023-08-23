信託2.0雙顧問師認證 黃天牧肯定

信託公會2021年開始依據信託2.0推動「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」認證，截至今年6月底，高齡金融規劃顧問師舉辦四期測驗，2,965人取得資格；家族信託規劃顧問師舉辦一期測驗，544人取得資格。為肯定信託業者投入資源積極協助員工參與培訓，也表揚顧問師努力付出，23日於金融研訓院舉辦顧問師的頒獎與授證典禮，金管會主委黃天牧、信託公會理事長邱月琴與金融研訓院董事長蘇建榮擔任頒獎人。

黃天牧表示，推動信託2.0計畫因涉及層面與專業領域甚廣，亟需培養具備各領域專業人才，方能讓信託業規劃設計真正符合各面向需求的全方位金融商品及服務。信託公會能規劃催生「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」認證；研訓院協助課程與測驗的辦理，透過系統化人才培育機制，將能作為信託業發展多元信託商品的重要基礎與動能。

邱月琴指出，顧問師認證目的除提升信託業人員的專業技能外，也是打開信託業人員視野，透過人與人的交流和互動，認識不同世代心理與生理的變化，並與跨領域且不同專業的人才合作，為民眾設計更適合的財產與安養規劃。

蘇建榮說，金融從業人員參與率超過8成，其次是專業人士如律師、會計師、長照服務員及大專院校教師等，各界相當重視這兩類專業人才的培養，可預見信託業務將日益壯大，研訓院會續與信託公會共同努力，透過課程設計讓顧問師的專業能力持續與時俱進，提供客戶更多元化的產品與服務。

黃天牧強調，各領域菁英利用業餘時間精進信託相關專業能力，展現積極為社會貢獻的熱情，他深受感動；並肯定信託業投入資源，鼓勵同仁取得顧問師資格，期許在眾多「臥虎藏龍」顧問師效力下，可壯盛信託專業人才的「軍容」，讓信託業務發展「突飛猛進」。