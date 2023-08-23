漲價？調漲續保費率 金管會設兩道關卡

保單喊漲，先過金管會這關。隨著醫療科技進步及平均餘命延長，保證續保實支實付健康險（醫療險）近年損率攀升，不少保單都有漲價壓力，保險局將修正作業準則，要求未來如要調高續保費率，除改為事先送審外，也要在三個月前派員或致電告知要保人。

第二，為讓保險公司更「審慎」設計保單，確保公司穩健經營及保戶權益，保險局也打算限縮違規記點次數，現行是近一年所有簽署人員經金管會累積記點達15點以上，將被限制一年內不得送審或備查新商品，草案原大幅限縮到3點，但壽險業者力爭下，會中達成共識只減到10點。

第三是增加風險管理人員成為保單簽署人員，將保單承保風險亦納入公司整體風險評估與管理，也就是未來保單「出包」，風管人員也會有事。

宏泰人壽薰衣草醫療險附約2021年即通知保戶因損失率大增，要調漲費率，打響保證續保健康險漲費第一槍，去年薰衣草成功調整費率。

後續恐有其他壽險公司要跟進，因此保險局將修改保單銷售前程序作業準則，增訂兩措施，第一是調整費率將從備查改為事先送審；第二若要調漲費率，要於三個月前派人或電話通知到要保人。

上周四由保險局局長施瓊華親自主持會議拍定相關方向，現行保證續保健康險，若要調高費率，是調整後才送資料到保險局備查，未來將改為事先送審，業者要說明調漲費率的合理性、保單銷售後所有年度（不得低於三年）的經驗資料等；第二要在新費率上路前三個月通知到要保人。

保險局認為，與其事後抽查或開罰，不如事前檢視，多數業者都同意新制，但也有業者指出，新制恐讓去年3月之前銷售的保證續保健康險，調費難度加大，因為去年3月後銷售的保單，多已讓保戶簽署聲明，表示瞭解保單雖是保證續保但不保證費率，但在此之前銷售的保單，就要派人或電話通知本人，將耗費不少成本，難度大增。

官員認為，書面通知是一定要，也希望能派員或電話說明，要向保戶說明清楚，電話說明可錄音存證也有好處，但若盡所能都找不到個別的保戶，才是寄雙掛號，確保保戶有收到通知書。