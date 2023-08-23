防疫險超額理賠 確定成絕響

產險保單將嚴禁「超額利益」。近二年防疫險保單理賠逾2,000億元，為記取此重大教訓，金管會已擬訂兩大措施，一是產險業「費用填補」型保單，尤其是意外險或健康險的醫療費用，將以「補償實際損失」為限，即不得再有理賠超額利益，避免投保出現「投機」行為。

第二是因再保公司對防疫險理賠「不乾脆」，保險局也要求未來新保單開發前的風險控管說明書，要納入再保安排或胃納量備案，確保有足夠的再保或相關安排，並讓簽署人員對此負責，強化公司的責任，間接強化對再保的管理。

金管會已拍板新的保單銷售前程序作業準則及應注意事項，在防疫險沈重的一課後，記取教訓，保單不再有「對賭」可能性，防疫險之所以理賠慘重，是因「確診」或「隔離」即定額理賠數萬元，但被保險人未必有實際損失，失去保單損害填補的精神。

金管會官員表示，產險業的費用補償保險，本來就應是補償實際損失為限，如被保險人因發生保險事故，保單依單據理賠因事故產生的相關費用，即「損害填補原則」，但若保險公司認為看單據較麻煩，希望設計為定額補償，就應評估可能的損失金額，不是直接把定額定得很高。

換言之，未來保單即便可以有定額補償，「定額一定是最低」，避免再有小保費、大保額，且出險機率又極高的情況。

另外，金管會官員表示，現行保單都有風險控管說明書，但對再保安排未明文規定，例如很多公司只寫「沒有安排再保，保險自留」，現在明文要求後，保險公司要詳細說明風險控管的方法。另修正草案中也將把風控人員納入商品簽署人員，等於風控人員也要對商品負責。

官員指出，風險控管最簡單是再保，但如果不安排再保，風險全數自留，保險公司應說明風險胃納量，即最多可以承保的額度與張數，但如果有再保可以分攤，保險公司可以賣的量才可以比較多，因此要寫清楚萬一沒有再保要如何處理。

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