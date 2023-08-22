產險旅責險保障內容 10月起將一致

產險公司的旅行責任保險為了配合最新修正「發展觀光條例」第31條及「旅行業管理規則」第53條修正草案規定，產險業者表示，從10月1日起全產險業的旅行業責任險保障內容將會一致，以避免產險業者理賠基礎不一致。

「發展觀光條例」第31條是「指觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業及民宿經營者，於經營各該業務時，應依規定投保責任保險。另旅行業辦理旅客出國及國內旅遊業務時，應依規定投保履約保證保險。至於前二項各行業應投保之保險範圍及金額，由中央主管機關會商有關機關定之。」

另「旅行業管理規則」第53條「為旅行業舉辦團體旅遊、個別旅客旅遊及辦理接待國外、香港、澳門或大陸地區觀光團體、個別旅客旅遊業務，應投保責任保險，其投保金額及範圍如下： 一、每一旅客及隨團服務人員意外死亡最低為新臺幣250萬元，最高為新臺幣500萬元」

基於上述二條款，產險業的旅責險也配合修訂，因此，未來旅行業責任險主要保障有死亡保險金之給付、失能保險金之給付、意外醫療費用損失保險金之給付、旅行文件遺失費用損失保險金之給付及 善後處理費用損失之保險金給付。另外，還有四項附加險，分別為出發行程延遲費用附加條款、額外住宿與旅行費用附加條款、行李遺失費用附加條款及奠儀支出費用附加條款等等，旅行社可選擇性附加。

目前各產險公司的旅責險保障，保障雖大致相同，但仍有小部份差異，產險業者表示，在10月1日之後，所有旅責險保單則依新版本參考條款修訂。富邦產表示，該公司目前旅責險即有九大保障：死亡保險金、失能保險金、意外醫療費用保險金、旅行文件遺失重置費用、善後處理費用，出發行程延遲費用、額外住宿與旅行費用、行李遺失賠償及奠儀支出費用等。因此，該公司即不用調整，該保障可讓旅客安全出遊。

產險業者表示，由於目前各產險公司旅責險保障內容不一，10月1日之後的新版本一出，全業界都會採用一致的新商品，不過，由於旅責險的損率高，已有安達產險等產險公司已透露10月之後就不再承保旅責險。

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