保險局曾示警!壽險業對陸房地產曝險僅21億

大陸房地產市場連環爆，據金管會今（22日）最新統計，券商、投信與壽險業，對整體大陸房地產曝險約102.3億元，其中投信基金在大陸房地產的整體曝險約80.3億元，而保險局早在去年就曾兩度發函示警保險業要注意大陸經濟情勢風險，因此壽險業曝險僅有21億元。



證期局統計，至7月底，券商與投信對整體大陸房地產市場曝險金額約81.3億元，其中證券自營商曝險0.96億元，投信基金則曝險80.3億元，其中有145檔基金投資到大陸房地產市場，佔投信基金規模約0.14％。



投信基金有投資到碧桂園與恒大，但未投資到近期暴雷的中型開發商Soho中國。證期局表示，7月投信基金有部分處分碧桂園的投資，到6月底投信基金有64檔、曝險約17億元投資到碧桂園，但到7月只剩下60檔、6.9億元投資到碧桂園；在恒大部分，至7月底有14檔基金投資，曝險金額約0.53億元，約僅佔整體基金規模的0.0009％。



另至6月底，壽險業對於整體大陸房地產曝險約21億元，其中12億元是股票投資、9億元是債券投資，但對於碧桂園、恒大、Soho中國等皆零曝險。



保險局表示，去年1月、8月就曾兩度發函提醒保險公司，當時主要是因美國眾議院議長來台擔憂發生台海危機，因此提醒保險業應就大陸及香港地區的投資曝險、投資決策，評估檢視投資標的發行公司的治理情形、善盡環境保護、企業誠信及社會責任，同時要將相關政經風險納入考慮，定期檢討投資政策的妥適性，審視投資組合，追蹤評估是否採取因應措施，並要加強對高風險產業相關投資標的的風險控管。

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