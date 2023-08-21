產險前七月簽單保費增8.6％

產險前七個月簽單保費達1,457億元，較去年同期增加116億元，年成長率達8.6％。在各類產險項目中，火險、工程險及車險等成長率都達二位數以上，對簽單保費成長率貢獻最多。

產險業者表示，只要新車銷售佳，車險保費必成長，依資料顯示，今年7月台灣新車銷售比去年同期成長近11％，前七個月有逾27.72萬輛新車領牌，比去年同期成長近15％。由於國內進口車銷售愈來愈好，因進口車保費較高，加上第三人責任險費率持續提升，前七個月汽車任意險簽單保費達607億元，較去年同期增加57億元，成長率達10.4％。

除車險成長率超過1成外，依產險業者資料統計，火險（商業火險加住宅火險）前七個月即有235億元，也較去年同期191億元，成長率更高達23％。

其中商業火險前七個月簽單保費近119億元，颱風洪水險保費也有45億元，均較去年同期成長26％、28％，商業火險前七個月保費上升則和保額、費率及再保成本提高有關。工程險部分，前七個月新契約保費近70億元，較去年同期成長19％。

除原有的汽車任意險外，產險公會指出，正持續推展各類汽車保險，讓需要各種保障可以更周全，在近一年已完成「營業大型車駕駛人責任險」汽車險參考條款，及推展計程車客運業投保旅客責任險。

產險公會認為，過去營業車輛肇事後，肇事司機多因人為疏失須負擔龐大賠償和解金，對司機及其家人造成生計負擔，使其生活困難，因此，產險公會在去年6月已完成「營業大型車駕駛人責任險」讓產險公司參考，未來可以推出相關保險，以解決運輸業駕駛人的需求及提供保障。