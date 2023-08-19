活用保險存摺 管理不漏勾

保發中心最新資料統計，2022年台灣人的人壽及年金保險投保率為266％，相當於台灣人每人平均持有2.6張保單。然而不少民眾仍不知道自己投保了甚麼，甚至多數民眾，父母也幫忙投保，但卻未告知自己，投保了那些險種，或者有哪些保障，額度多少等不知投保情形困擾。

且依據各家保險公司保單條款，理賠申請，是由保戶主動提供單據與相關資料請業務員，或自己向保險公司申請理賠，民眾若沒有主動提出申請，保險公司就沒有給付的義務，不會替保戶主動辦理理賠。因此掌握自己的保單狀況，更加重要，以免保單權益因為不知道而流失。

壽險公會提供的「保險存摺」服務，就可以解決上述的困擾。保險存摺，簡單來說就是用電子化的方式，只要申請帳號，就能幫民眾一次瀏覽各家保單，也可以分析各類保單所佔比例，讓民眾可透過保險存摺，找到保單缺口。自己擁有了解保障的主動權，適時調整保險規劃，不會因為不清楚投保那些保險，而保障用時方恨少。

根據壽險公會統計，目前台灣有近45萬人加入壽險公會保險存摺會員。壽險公會日前進一步擴大保險存摺服務內容，分兩階段服務優化。今年7月開始，民眾可於重新設計的保單總覽首頁，查看最新訊息以及重要公告，頁面上更有快捷功能區域，可以快速前往自身所需服務，包含申請投保紀錄、電子保單驗證、查詢理賠轉送進度等等，也可從首頁直接前往便利入口選單，選擇自身想前往的保險公司網路會員專區。

保險存摺可使用行動應用程式（App）方式下載，使用者可綁定生物特徵進行安全快速登入。此外，為提高民眾使用理賠服務的便利性，壽險公會與16家壽險、產險公司和24家醫院合作，於去年12月獲保險局核准試辦「理賠聯盟鏈2.0」項目，民眾通過保險存摺數位身分驗證，用手機即可完成理賠申請，並延伸至醫院，減少申請理賠的時間和成本。

至於保險存摺在我的保單頁面，新增了篩選功能，能幫助使用者更精確的從多張保單中簡單篩選，找到指定險種、公司的保單。今年底保險存摺，將開放查看給付項目內容，內容供白金會員查看及閱覽，讓使用者可即時、隨時、隨地透過手機查詢自己的保險資料，了解自己的投保狀況及自身保障內容。

保險存摺帳號註冊流程簡單，只要由登入壽險公會保單存摺頁面點選註冊，再來確認個資聲明告知事項，身份驗證可三選一，亦即民眾日常民政服務熟悉的自然人憑證、強化版MID行動身份識別或者晶片金融卡等，就輕鬆完成保險存摺的申請。凡年滿18足歲且具行為能力的民眾，均可申請。

而保險存摺查詢的資料，是以被查詢人為被保險人及要保人有效及失效兩年內的人身保險契約為限，且僅所屬壽險公會會員公司，上傳保險業通報作業資訊系統中現有的通報資料。查詢結果表中包含保險公司名稱、險種分類、保單險種、商品名稱、保單號碼、契約生效日期、保額以及保單是否有效等資訊，至於詳細契約內容（包括契約內容有無變更），須請民眾洽各該投保公司。

但要留意，如果被查詢人為查詢人的要保人或被保險人，可以透過保險存摺查到部分資料，例父親為要保人，幫小孩買保單，則父親加入白金會員可以看到以父親為要保人時所有的保單（包含幫小孩買的），但若母親幫小孩買的，在以父親為要保人時的保單就看不到。