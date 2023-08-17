李啟賢接任宏泰人壽董座 3大考驗待救火

宏泰人壽17日公告，董事會通過瑞金實業股份有限公司法人代表李啟賢接任第九屆事事長。宏泰人壽前董事長魯奐毅在今年3月宣布退休後，就由總經理湯維華代行董事長職務，依照流程，此次董事會決議後，將發文呈報金管會。

前華南永昌證券董事長李啟賢在金融證券圈資歷完整，處事圓融穩健作風，歷任過金管會證期局局長，也先後在台股兩大前台櫃買中心及證交所擔任總經理，還曾代理過兩大前台機構董事長，創史上絕無僅有的資歷。

市場人士分析，宏泰人壽這次會找上沒有保險經驗的李啟賢，可能有二大考量，一是藉重其與主管機關歷練的人脈、未來與主管機關溝通可能較為順暢；二是其證券業的歷練，未來可帶領公司做更好的資產配置、投資管理。

李啟賢從早期證管會時1988年就從科長、專門委員、副組長，一路到證期會副組長，到金管會時期再從證期局組長、專任委員、副局長、代理局長、2008年10月升任證期局局長，2012年8月退休及轉任櫃買中心總經理。

2020年華南永昌證券因衍生性金融商品業務出現巨額虧損，李啟賢又被挖去當「救火隊」，順利讓華南永昌證券重新步上正軌。

如今，李啟賢再度要擔任救火要角。目前宏泰人壽面臨三大考驗，一是改善財務，宏泰人壽淨值比連續兩期低於2％以下，宏泰人壽去年上半年淨值比1.64％，去年底再掉到1.13％，已被列為「資本顯著不足」，增資需求首當其衝；二是帶領宏泰人壽於2026年順利接軌新清償能力（ICS）與IFRS 17；三、宏泰持有的新北市不動產不符合即時利用並有收益的規定，遲遲未能改善，也成為李啟賢要面臨的考驗之一。

宏泰人壽也同步公告，為活化資產，擬公開標售新北市淡水區新市段147、148地號不動產。本案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，為公司獲取最大利益，本案處分及公開標售之相關事宜授權董事長辦理，本標案開標後，仍須經公司董事會核議後，再行本案交易程序。

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