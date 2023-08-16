再保成本增 巨額商火險保費今年漲3～5成

由於商業火險保成本大增，巨額商火險保費今年漲幅約在3成起跳，一般漲幅落在3～5成之間，產險業者表示，少數商業火險，即使保費調升1倍、2倍，若是承保風險太大，還不見得可以找到產險承保！

根據產險業統計，今年前七月份一年期商業火險保費約120億元，較去年同期95億元成長近26％。產險業者表示，有不少企業為了節省保費，不想讓商業火險保費一下子跳升太多，有的保戶或提高自負額、有的會選擇降低保額，使得今年前七月份一年期商業火險簽單保費漲不到3成。若是依照原有的承保條件，商業火險今年保費成長率應會更高！

產險業者表示，前幾年商業火險簽單保費成長，除了再保成本增之外，因幾家大型企業如台積電等風險意識公司決定要提高保額，使得商業火險簽單保費大增，但近一年商業火險保費跳升，再保成本大增是最主要原因。

產險公會也指出，近兩年國內雖然沒有重大天災事故，但國內市場在去年3月發生多起大型火災並產生巨額損失，再加上國際再保市場合約容量緊縮，近期續約的巨大保額業務之臨分再保成本出現明顯上升趨勢，再保合約價格多有調整，大大降低產險業者因費率過度競爭所導致的潛在經營風險。

產險業者說，目前商火險是屬於「硬市場」，多數產險公司經過防疫保單大理賠之後，產險業者更重視風控，因為只要出險一次，立即吃掉好多年保費，因此，商火險過去的殺價競爭情況已不復見，今年續約時商業火險保費大幅上升多是反映風險對價。

至於前一年已出險案件，次年商火險保費調整幅度多少？富邦產險表示，將視其損失金額高低情形適度反映費率，並輔以續保承保條件之訂定，如提高自負額、降低賠償限額等，以符合對價原則。另也會就其出險原因，了解與追蹤後續改善情形，以避免相同事故再次發生，會透過續保條件調整與協助保戶進行標的風險改善，期和客戶共創雙贏。

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