產險公會：防疫險評議應特殊計價

一般金融保險案件評議服務費用都由金融保險業者支付，採有利金融消費者原則，但此一制度不適用於特殊類型且濫用評議資源的案件。產險公會表示，對於該特殊類型如防疫保單評議案件應採特殊計算評議費用。

根據金融消費評議中心統計，有關近三年防疫險進入評議案件有8,528件，已作成評議決定案件且消費者有理由案件308件，其比率為3.6％，明顯偏低。

另外，防疫險「評議決定有理由」案件偏低的主要原因是，產險業者表示，有些理賠案件明顯不符合理賠要件，但保戶得不到理賠即堅持要進入「評議」程序。

舉例來說，防疫保單中有「隔離」及「確診」兩項補償費用，保戶確診後，堅持要保險公司理賠「隔離」及「確診」兩項補償費用，類似這樣的案件多達千件，使得評議案件數大增，也讓產險業者要多付很多不必要的評議費用。

產險公會指出，依現行評議收費辦法規定，採「逐案計算」方式收費，等於大量評議服務費用將完全由金融服務業者支付，而金融消費者利用此付費規定，即使沒有理由之案情，也因串聯濫用評議資源，並加重業者的負擔。

產險公會建議，雖然使用者付費乃當然之理，惟以評議制度而言，金融服務業者係被動接受評議之對象，暫且不論歷來有關金融消費者申請評議卻無須支付服務費的爭論，若因社會整體突發性因素，致特定產業別突增大量同性質的評議案件，而使其他產業別因而被動享有服務費減少的利益，則顯將造成金融服務業者間因行業別不同而產生不公平。因此，建議對於特殊類型評議案件應採特殊計算評議費用。